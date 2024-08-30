記者劉宛欣／綜合報導

現年38歲的好萊塢女星亞曼達拜恩斯（Amanda Bynes）2006年演出《足球尤物》成為校園甜心，2010年演出《破處女王》後宣布暫別演藝圈，行為卻越來越脫序，最後被判定罹患思覺失調症。然而，由於屢次引發爭議，她最終無限期退出了演藝圈。近日，阿曼達頻繁更新Instagram，曝光的近況照片引發了網友的廣泛關注和熱議。

▲亞曼達拜恩斯曾是許多人心中的甜美女神。（圖／翻攝自劇照）

阿曼達拜恩斯在Instagram上分享的近照中，可以看出她的外貌和身材都發生了顯著的變化。相較於以往甜美的形象，她的近況震驚許多人。照片中，阿曼達身形圓潤了許多，臉蛋也有了明顯的變化，嘴唇異常豐滿，眉毛濃黑粗重，這些變化引來了網友的激烈討論。有網友在Threads上轉發了這些照片，不少人留言表示遺憾「她以前真的很漂亮」、「這真的是她？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲亞曼達拜恩斯近況照又掀起討論。（圖／翻攝X、阿曼達拜恩斯Instagram）

此前，亞曼達拜恩斯曾在2023年初被目擊在洛杉磯市區，全身赤裸遊走在街上，整個人顯得恍惚，還一度向停在路邊的車輛駕駛稱：「我的精神病發作了。」最後她自行報警被帶回警局，經過專家判斷後，被強制入院治療。

亞曼達拜恩斯過去名列崩壞童星，在2010年息影後，吸毒被關入勒戒所，出來後經常精神不穩，因為酒駕、呼麻、散布裸照、縱火，頻頻登上新聞版面，甚至指控父母為爭奪財產快把她逼死，還說想把父母殺了並棄屍，後來證實她其實是患上了思覺失調症，被送進醫院。

2017年亞曼達拜恩斯再度復出接受節目專訪，當時她在訪談中透露自己重返校園，學習服裝設計，但是2019年12月被發現已經休學，周遭的人表示：「她不再碰毒，身心健康，很樂意接受幫助。」由於精神疾病，她一度被判處必須由母親監管日常生活10年，2022年才重獲自由。