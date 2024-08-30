《好搭檔》渣夫2度出面：也對女兒抱歉⋯　小三、正宮破天荒同框拍婚紗

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《好搭檔》由演員池承炫飾演「國民渣夫」金智尚，他是車恩京（張娜拉飾演）的丈夫，卻愛上老婆助理，為了搶小孩扶養權，與妻子正式鬧翻，一夕間成為全國敵人。日前，他透過官方頻道錄製「惡搞影片」，向觀眾致歉，沒想到，30日還有第二版道歉影片，他表示上一支影片沒提到女兒，「我對女兒也感到很抱歉」，爆笑的演出令人哭笑不得，再次達到戲劇想要的宣傳效果。

▲▼《好搭檔》池承炫2度道歉，劇迷笑哭。（圖／翻攝自YouTube）



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池承炫2度出面道歉，他穿著筆挺西裝，看起來有模有樣，影片一開頭就破題，「大家好，我是演員池承炫，再次感到抱歉，上次的道歉影片裡，沒有向女兒致歉，引起所有觀眾公憤，真心感到很抱歉。」他透過影片表達歉意，「藉著這個機會，我要向劇裡的女兒在希致上甚深的歉意。」

更爆笑的是，池承炫除了致歉《好搭檔》劇情外，過去主演古裝劇《戀人》，他飾演武官「具遠武」，攪亂了女主角與男主角的深厚感情，他也透過影片謝罪「真心感到抱歉」，而他過去還有參演其他戲劇的角色，導致觀眾入戲太深，他幽默表示：「全都是我太盡力在演戲，對不起。」最後再回到主軸為《好搭檔》宣傳，影片一公開，立刻又引起眾粉絲朝聖。

▲▼《好搭檔》劇組出奇招，讓小三、正宮破天荒同框拍婚紗。（圖／翻攝自SBS）



《好搭檔》自開播以來，精彩劇情吸引超高討論度。劇組近日釋出最新劇照，飾演小三崔莎拉的韓材利與正宮張娜拉竟破天荒合拍婚紗照，神奇的景象也讓粉絲笑虧「電視台又出奇招」、「太好笑了」，不論是戲外、戲內討論度都很高。