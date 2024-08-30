丁噹認了「要公佈愛情」！　對象竟是香港女歌手

記者蔡琛儀／台北報導

丁噹將於9月21日在香港麥花臣場館開唱，並預告將有多首經典K歌加入演唱清單，還有驚喜送給香港歌迷，原來是她睽違8年再度演唱粵語作品〈談戀愛〉，這首歌是翻唱自今年初發行新專輯中的歌曲〈最好不要再遇見你〉，並邀請香港歌手吳若希共同合唱，兩人一拍即合，吳若希甜喊：「還好我結婚了，不然我會喜歡妳。」丁噹也一搭一唱笑回：「我們為什麼在這邊，因為我們要公布我們的愛情。」笑翻全場。

▲▼丁噹、吳若希合唱〈談戀愛〉。（圖／相信音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

丁噹為了〈談戀愛〉的粵語，下足了苦功，她表示粵語的發音位置與普通話有所不同，因此製作人會把比較艱難的部分拍成影片傳給她，讓她能跟影片練發音，達到最後的完美配唱。

在MV中，丁噹和吳若希飾演閨蜜，互相分享感情的近況，談論彼此的戀愛觀。現實中兩人第一次見面，但性格直爽的2人一見如故，還大聊感情觀，丁噹說一看到吳若希，就覺得她好高、腿又美，唱歌很有力量，而吳若希也誇讚丁噹很會唱，自己經歷了很多比賽，也唱了原聲帶，音樂之路跟丁噹很相似，因此很有話聊。

MV中兩人是多年好友，丁噹飾演感情路一直都不順遂，終於遇到對的人，正想和吳若希分享時，她卻遭逢離婚的低潮期，而「知己」的存在便是可以陪你走過各種高山低谷，給予彼此最真心的祝福。吳若希直呼：「劇情反差感很大，但其實閨密生活無論發生什麼事，都會為對方擔心，也會為對方開心。」而丁噹溫柔回應：「沒有人在你身邊，I will。」也讓吳若希感動地說：「還好我結婚了，不然我會喜歡你。」