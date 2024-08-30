吳慷仁、許光漢釜山影展「爭視帝」　《有生之年》再傳好消息！

記者黃庠棻／台北報導

TVBS 2023年推出原創劇集《有生之年》，開播後以濃濃的台式家庭味贏得廣大觀眾的熱烈支持與好評。隨著劇集播出屆滿一年之際，這部備受矚目的作品不僅在台灣掀起熱潮，更成功跨越國界，無疑是華語影視作品中的代表之作。

▲吳慷仁演出《有生之年》獲得好評。（圖／TVBS提供）



由釜山國際影展舉辦的第六屆亞洲內容暨全球OTT大獎於今（30）日公佈本屆入選名單，吳慷仁憑藉《有生之年》的精湛演技，成功入圍最佳男主角獎。據了解，這個獎項一同入圍的演員還有《正港分局》的許光漢，屆時兩位男神將會在釜山影展上廝殺，角逐視帝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳慷仁入圍釜山影展最佳男主角獎。（圖／TVBS提供）

吳慷仁在得知入圍後，興奮地表示「哇，太棒了！很感謝兩位導演，因為有許肇任導演的存在，才會有高嘉岳的『氣氛好！』、『讚讚讚！』也因為貴媚姐與喜翔哥的媽媽爸爸在，才會有高家的樣子。謝謝同劇的弟弟、妹妹，有生之年有你們真好。謝謝團隊的每一個人，謝謝心如姐、尼克、小四哥、編劇小杜哥，《有生之年》有觀眾也喜歡真好！」真摯的感言表達出他對這部戲劇的深厚感情。

▲吳慷仁入圍釜山影展最佳男主角獎。（圖／TVBS提供）



第59屆金鐘獎入圍名單也將在9月11日公布，許多人期待《有生之年》能再創佳績，繼續為台劇帶來榮耀。除了獎項上的肯定，《有生之年》也將進軍日本市場，預計於11月在OTT平台上架，讓更多國際觀眾能夠一睹這部台灣味十足的作品。

▲《有生之年》再傳好消息。（圖／TVBS提供）