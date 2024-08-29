記者蔡琛儀／台北報導

馬來西亞偶像Ribbon晨熙推出全新單曲〈蝴蝶〉，並將於九月來台。晨熙從兩歲開始展現歌唱天份，四歲時已在父母安排下舉辦小型個人演唱會。她的歌唱生涯早在幼年時期就已經展開，並在各種歌唱比賽中屢獲佳績，從小就是歌唱比賽常勝軍的她，獲得校內外不計其數的冠軍。

▲Ribbon晨熙推出新歌〈蝴蝶〉。（圖／星辰娛樂提供）

沒想到某次竟有參賽者抗議，揚言：「若她參加，我們就不比了！」還跟其他選手搞串聯抵制，讓晨熙和家人傻眼，雖然無奈，但也深覺人人都需要榮譽肯定，於是宣布從此退出歌唱比賽，讓給其他人，蔚為佳話。

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晨熙在兩歲時就學會說閩南話，並在家中常以閩南語和家人溝通，她希望自己的作品能為大家帶來溫暖的力量，並期待〈蝴蝶〉能得到大家的喜愛。晨熙表示，這首歌對她來說意義重大，歌詞雖然帶有惆悵，卻也透露出希望的曙光。

▲Ribbon晨熙是馬來西亞偶像。（圖／星辰娛樂提供）

〈蝴蝶〉不僅描述了晨熙對已故親友的思念與情意，也響應了唱片公司的「福建新浪潮」計畫。該計畫希望透過流行音樂的創新，推動閩南語的年輕化，並將福建文化傳遞到世界每個角落，晨熙很開心能以華語和閩南語呈獻新歌〈蝴蝶〉，並展示自我唱腔與情緒掌控上的進階實力。