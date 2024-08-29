成語蕎被訂房平台惹毛「從此不再用」！　怒掀離譜過程：我在平行時空嗎？

記者王靖淳／綜合報導

女星成語蕎今（29）日在Threads發文分享，她與知名訂房平台間的糟糕經歷。事情起因是她原訂今天飛往日本，但由於遇上強颱，她提前致電日本飯店詢問是否能退費或改期，不過飯店向她表示，因為她是透過訂房平台訂房，因此需要與該平台聯繫。然而，成語蕎來回聯繫飯店及訂房平台，直呼「打電話到懷疑人生」，同時也直言三觀被刷新，「真的快瘋掉，從此不會再用這個平台訂房！」

▲成語蕎會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／imjennycheng）

成語蕎提到，訂房平台的客服人員多次向她表示，必須得到飯店的同意才能進行退費處理，因此她透過日本朋友的聯繫來協助確認，對方告訴她，飯店早已同意全額退費並已通知訂房平台，但該平台的電子郵件卻仍回覆稱「飯店不同意退費」。這種狀況讓成語蕎感到困惑，甚至懷疑自己是否處於平行時空。

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▲成語蕎在訂房平台訂房時出問題。（圖／翻攝自Threads／imjennycheng）

成語蕎在強調，她多次致電並與訂房平台客服人員溝通，甚至提供飯店人員的姓名以證明退費事宜，但對方依然要求她提交更多證明文件，並在通話中讓她反覆等待，卻始終無法得到明確答覆。這樣的經歷讓成語蕎不禁懷疑「中間商」的真實性，並質疑平台的運作是否存在問題。

▲成語蕎回覆網友留言。（圖／翻攝自Threads／imjennycheng）