直擊／池昌旭現身台北101！百人圍觀　女粉見證「桃花電眼」：帥炸

記者吳睿慈／台北報導

南韓37歲男神池昌旭睽違多年訪台，他29日以品牌大使身份現身台北101櫃位，現場吸引百名粉絲圍觀，更有民眾搭乘手扶梯當起「迴轉壽司」搶拍，形成逗趣畫面。他隔了許久再登寶島，以親切笑容與粉絲問候，不時用電眼向粉絲打招呼，每次回眸都是陣陣尖叫聲，更有女性民眾被電暈直呼「好帥」，氣氛熱烈。

▼▲池昌旭現身台北101。（圖／記者林敬旻攝）



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池昌旭29日現身台北101地下一樓櫃位前，雖然下午下起雷陣雨，但沒有澆熄粉絲的熱情，現場聚集百位民眾支持，他穿著深褐色西裝、黑色上衣俐落現身，親切打招呼：「大家好，我是池昌旭，很久沒來了，見到大家很高興。」

▲池昌旭與品牌方互動可愛。（圖／記者林敬旻攝）



此趟訪台品嚐了餛飩麵，池昌旭大讚「很好吃」，熱愛騎重機的他，被問及有機會來台環島嗎？他點點頭回應：「如果配戴品牌物件在台灣騎重機一定會很開心！」平時打扮休閒，手錶配件也以休閒款為主。

▲▼池昌旭很親切，不斷向四面八方粉絲打招呼。（圖／記者林敬旻攝）



活動上聚集多位民眾，他不忘放送粉絲福利，趁著空檔放電，只要一回頭就會響起熱烈尖叫聲，並向四面八方媒體、粉絲鞠躬致謝，展現巨星風範，離開時，當有粉絲激動抓住他的手，他來者不拒親切地握手，現場又是一陣尖叫聲。池昌旭在結束活動後，接著上一樓品牌店前留下簽名。