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八三夭宣布澎湖開唱　同場還有宇宙人、理想混蛋

記者蔡琛儀／台北報導

「2024澎湖追風音樂燈光節」即將於本週五盛大開幕，繼開幕夜卡司盧廣仲、怕胖團、高爾宣，第二週邀來徐佳瑩、林宥嘉、玖壹壹、西屯純愛組接力飆唱，再公布第三週由八三夭、宇宙人、理想混蛋等樂團，以搖滾魅力勢必將嗨翻澎湖。

▲▼八三夭、宇宙人、理想混蛋將在澎湖開唱。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

▲理想混蛋近年人氣頗旺。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

人氣夯團理想混蛋創下北流、高流專場秒殺完售佳績，更成為各大音樂節必邀寵兒，這回受邀到澎湖演出，他們笑稱：「雖然是演出，但我們是帶著來澎湖玩的心情！上次來澎湖演出已經有段時間，所以我們都很興奮！」面對戶外強風來襲有什麼對應措施？他們用夯曲來打趣回應：「強風來襲的部分，為了避免我們的帥氣髮型被風吹到『離開的一路上』，我們會用爆量髮蠟加上定型液來抵抗，就來跟澎湖的風比比看誰比較堅強！」

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對於澎湖，鼓手Look直呼：「覺得澎湖的海鮮非常補，吃了精神百倍！」阿哲則難忘：「在澎湖的酒吧裡喝過特別的仙人掌調酒！」雞丁不僅熱愛水上設施，還要買伴手禮回來：「有在澎湖潛水、玩SUP（立槳）水上活動、還體驗了飛行傘，每次來都玩得太開心玩到曬傷！上次來有買小卷醬回家，爸爸媽媽都很喜歡，叫我這次要再買回家加菜。」建廷曾偷偷來玩：「有一次我半夜十二點多就訂了當天早上的機票，飯店也沒訂，就直飛澎湖，去了一些小島潛水，很美！」

▲▼八三夭、宇宙人、理想混蛋將在澎湖開唱。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

▲▼八三夭、宇宙人、將在澎湖開唱。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

▲▼八三夭、宇宙人、理想混蛋將在澎湖開唱。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

八三夭也超愛當地美食，大力稱讚：「澎湖的海產真的太鮮甜了，每次演出結束一定會約團隊一起吃。」至於想在澎湖挑戰什麼熱血事情？霸天說希望這次能騎腳踏車環島到處逛逛；宇宙人以往也曾坐船出海釣小管、品嚐新鮮海膽，這次搶先許願：「好久沒去澎湖了（應該快10年），很想在演出之後好好旅遊。」來到當地旅行總是充滿熱血、陽光的意象，他們印象中曾瘋狂挑戰「跳海」玩水消暑一番！方Q更提及：「有看到朋友去澎湖潛水拍了很多水面下的美景，有機會也想去朝聖！」

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八三夭, 宇宙人, 理想混蛋

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