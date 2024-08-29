ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

涉性犯罪！泰一「6月就被立案」仍出席NCT 127 8月見面會　感言被翻引眾怒

記者張筱涵／綜合報導

韓經紀公司SM娛樂28日發出公告，泰一涉嫌性犯罪且事態嚴重，因此決定將他退出NCT。令人驚訝的是，韓警表示受害女性6月就已經報案，但泰一8月仍參加了出道8周年見面會，還和粉絲說「希望我們能長長久久」。

▲▼NCT 泰一。（圖／翻攝自Instagram／mo.on_air）

▲NCT 泰一。（圖／翻攝自Instagram／mo.on_air）

綜合韓媒報導，首爾方背警察局6月就接到泰一涉性犯罪的報案，且很快就進行立案調查，受害人是一名成年女性，而泰一正在接受調查。從SM娛樂28日發出的聲明中，也有提到「目前泰一正在積極配合警方調查，我們將根據調查進展做進一步說明，我們對公司藝人引發的爭議深表歉意。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

泰一6月就被立案調查的消息曝光後，粉絲都感到相當訝異且氣憤，因為泰一在8月的時候有出席NCT 127出道8周年見面會，當時在感言環節還說：「因為（出車禍）沒辦法參與表演，這次久違地正式與粉絲和成員們一起，感受到了以前沒有的心境，感到更加珍貴與感激，希望我們能長長久久。」

▲▼NCT泰一。（圖／翻攝自FACEBOOK／NCT 127）

▲泰一（最右）6月就被立案調查，8月卻仍出席NCT127見面會。（圖／翻攝自FACEBOOK／NCT 127）

不只粉絲傻眼難過，網友們也都為之生氣，「厚臉皮」、「瘋子」、「到底有沒有良心」、「他竟然瞞著公司繼續活動嗎」、「真的要吐了」、「他怎麼有辦法那麼厚臉皮地說那句話？他以為自己瞞得住嗎？成員們和工作人員們一定都傻眼到不行」。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

推薦閱讀

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」全看光！王家梁深夜火大給回應

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」全看光！王家梁深夜火大給回應

賈玲遭疑復胖腫一圈！　「正面近照」流出昔狂瘦50公斤

賈玲遭疑復胖腫一圈！　「正面近照」流出昔狂瘦50公斤

篠崎泫忘切Toyz帳號「甜笑影片流出」！　秒刪文全被截圖

篠崎泫忘切Toyz帳號「甜笑影片流出」！　秒刪文全被截圖

出道2天就退團！未成年男偶像遭抹黑「精神壓力過大」不幹了　聲明曝光

出道2天就退團！未成年男偶像遭抹黑「精神壓力過大」不幹了　聲明曝光

快訊／許太太看過來！許光漢今抽籤決定役別　6單位選1

快訊／許太太看過來！許光漢今抽籤決定役別　6單位選1

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

資工彌深夜發聲「經歷太多壓迫與委屈」　品牌陷2謠言風波

資工彌深夜發聲「經歷太多壓迫與委屈」　品牌陷2謠言風波

性感女YTR放送傲人上圍！比基尼辣照「餅乾遮三角處」粉絲都暈了

性感女YTR放送傲人上圍！比基尼辣照「餅乾遮三角處」粉絲都暈了

快訊／許光漢替代役別出爐！第一志願選上「內政部公益大使團」

快訊／許光漢替代役別出爐！第一志願選上「內政部公益大使團」

薔薔「迷幻蘑菇影片」遭下架！　狂收私訊親揭寵粉方案

薔薔「迷幻蘑菇影片」遭下架！　狂收私訊親揭寵粉方案

快訊／NCT泰一「涉性犯罪」遭起訴！　SM娛樂證實：退團

快訊／NCT泰一「涉性犯罪」遭起訴！　SM娛樂證實：退團

阿翰衰捲「新疆拍片」風波　傻眼爆粗口發聲：Ｘ！我中國黑名單

阿翰衰捲「新疆拍片」風波　傻眼爆粗口發聲：Ｘ！我中國黑名單

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」全看光！王家梁深夜火大給回應

賈玲遭疑復胖腫一圈！　「正面近照」流出昔狂瘦50公斤

篠崎泫忘切Toyz帳號「甜笑影片流出」！　秒刪文全被截圖

出道2天就退團！未成年男偶像遭抹黑「精神壓力過大」不幹了　聲明曝光

快訊／許太太看過來！許光漢今抽籤決定役別　6單位選1

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

資工彌深夜發聲「經歷太多壓迫與委屈」　品牌陷2謠言風波

性感女YTR放送傲人上圍！比基尼辣照「餅乾遮三角處」粉絲都暈了

快訊／許光漢替代役別出爐！第一志願選上「內政部公益大使團」

薔薔「迷幻蘑菇影片」遭下架！　狂收私訊親揭寵粉方案

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

SM娛樂, NCT, 泰一, NCT127

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林采緹暫離台灣！認了「換個地方生活」脫到剩比基尼 揭退休真相
  2. 快訊／許光漢替代役別出爐！第一志願選上「內政部公益大使團」
  3. 涉性犯罪！泰一「6月就被立案」仍出席8月見面會　感言被翻引眾怒
  4. 小野麗莎來台「經紀人百貨公司慘摔」全身是傷　怒控：危險設計！
  5. 快訊／許太太看過來！許光漢今抽籤決定役別　6單位選1
  6. 東出昌大再婚遭批「沒付前妻3子養育費」　2ch創辦人揭他經濟現況
  7. 許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」全看光！王家梁深夜火大給回應
  8. 小孟老師／8月29日星座運勢　牡羊座是大人！面對感情保持平靜
  9. 資工彌深夜發聲「經歷太多壓迫與委屈」　品牌陷2謠言風波
  10. 《浪姐》女星爆離婚！金巧巧帶球嫁影壇大亨…3年前老公被傳幽會女星

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366