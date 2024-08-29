記者張筱涵／綜合報導

韓經紀公司SM娛樂28日發出公告，泰一涉嫌性犯罪且事態嚴重，因此決定將他退出NCT。令人驚訝的是，韓警表示受害女性6月就已經報案，但泰一8月仍參加了出道8周年見面會，還和粉絲說「希望我們能長長久久」。

▲NCT 泰一。（圖／翻攝自Instagram／mo.on_air）



綜合韓媒報導，首爾方背警察局6月就接到泰一涉性犯罪的報案，且很快就進行立案調查，受害人是一名成年女性，而泰一正在接受調查。從SM娛樂28日發出的聲明中，也有提到「目前泰一正在積極配合警方調查，我們將根據調查進展做進一步說明，我們對公司藝人引發的爭議深表歉意。」

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泰一6月就被立案調查的消息曝光後，粉絲都感到相當訝異且氣憤，因為泰一在8月的時候有出席NCT 127出道8周年見面會，當時在感言環節還說：「因為（出車禍）沒辦法參與表演，這次久違地正式與粉絲和成員們一起，感受到了以前沒有的心境，感到更加珍貴與感激，希望我們能長長久久。」

▲泰一（最右）6月就被立案調查，8月卻仍出席NCT127見面會。（圖／翻攝自FACEBOOK／NCT 127）



不只粉絲傻眼難過，網友們也都為之生氣，「厚臉皮」、「瘋子」、「到底有沒有良心」、「他竟然瞞著公司繼續活動嗎」、「真的要吐了」、「他怎麼有辦法那麼厚臉皮地說那句話？他以為自己瞞得住嗎？成員們和工作人員們一定都傻眼到不行」。

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