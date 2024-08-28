NCT泰一性犯罪「事態嚴重」惹猜測！　警方發聲：非未成年犯罪

記者劉宛欣／綜合報導

南韓造星工廠SM娛樂旗下人氣男團NCT成員泰一（태일）在28日因為涉入性犯罪而退團，公司證實「事態嚴重」，與本人商討後決定退出，投下震撼彈，引發各界討論他究竟犯下多嚴重的罪行，被與諸多性犯罪事件做聯想，稍早警方相關人士在媒體追問下，也首次正面回應泰一案件，表示「此次事件不是未成年同性犯罪」。

▲泰一涉嫌性犯罪，SM火速做出退團處置。（圖／翻攝自泰一Instagram）

根據韓媒《朝鮮日報》報導，首爾方背警察署署長崔英基（音譯，최영기）於28日對媒體表示：「目前只知道NCT的泰一在方背警察署接受調查，至於他被控告的具體時間點或詳細的嫌疑內容，尚不清楚。」女性青少年科科長李仁春（音譯，이인춘）則說：「目前已經下班，具體的案情細節需要等到明天才能確認。」都未回應案件的細節。

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▲警方稱泰一涉及的不是同性未成年犯罪。（圖／翻攝自泰一Instagram）

SM娛樂今天發出正式聲明，透露近期確認了泰一因涉嫌性犯罪相關的刑事案件被起訴，事態嚴重下判斷泰一無法再進行團體活動，討論後決定讓他退團：「目前，泰一正在積極配合警方調查，我們將根據調查進展再做進一步的說明。」最後也表達了歉意。



【SM娛樂聲明全文翻譯如下】

我們最近確認泰一因涉及性犯罪相關的刑事案件而被起訴。

在了解事實細節的過程中，我們意識到這次事件的嚴重性，因此判斷他無法繼續進行團體活動，與泰一討論後決定讓他退出團體。

目前，泰一正在積極配合警方調查，我們將根據調查進展再做進一步的說明。

對於我們旗下藝人引發的爭議，深表歉意。