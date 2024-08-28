ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

NCT泰一性犯罪「事態嚴重」惹猜測！　警方發聲：非未成年犯罪

記者劉宛欣／綜合報導

南韓造星工廠SM娛樂旗下人氣男團NCT成員泰一（태일）在28日因為涉入性犯罪而退團，公司證實「事態嚴重」，與本人商討後決定退出，投下震撼彈，引發各界討論他究竟犯下多嚴重的罪行，被與諸多性犯罪事件做聯想，稍早警方相關人士在媒體追問下，也首次正面回應泰一案件，表示「此次事件不是未成年同性犯罪」。

▲警方稱泰一涉及的不是同性未成年犯罪。（圖／翻攝自泰一Instagram）

▲泰一涉嫌性犯罪，SM火速做出退團處置。（圖／翻攝自泰一Instagram）

根據韓媒《朝鮮日報》報導，首爾方背警察署署長崔英基（音譯，최영기）於28日對媒體表示：「目前只知道NCT的泰一在方背警察署接受調查，至於他被控告的具體時間點或詳細的嫌疑內容，尚不清楚。」女性青少年科科長李仁春（音譯，이인춘）則說：「目前已經下班，具體的案情細節需要等到明天才能確認。」都未回應案件的細節。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲警方稱泰一涉及的不是同性未成年犯罪。（圖／翻攝自泰一Instagram）

▲警方稱泰一涉及的不是同性未成年犯罪。（圖／翻攝自泰一Instagram）

SM娛樂今天發出正式聲明，透露近期確認了泰一因涉嫌性犯罪相關的刑事案件被起訴，事態嚴重下判斷泰一無法再進行團體活動，討論後決定讓他退團：「目前，泰一正在積極配合警方調查，我們將根據調查進展再做進一步的說明。」最後也表達了歉意。


【SM娛樂聲明全文翻譯如下】

我們最近確認泰一因涉及性犯罪相關的刑事案件而被起訴。

在了解事實細節的過程中，我們意識到這次事件的嚴重性，因此判斷他無法繼續進行團體活動，與泰一討論後決定讓他退出團體。

目前，泰一正在積極配合警方調查，我們將根據調查進展再做進一步的說明。

對於我們旗下藝人引發的爭議，深表歉意。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大馬2孩「鞋塞電梯」釀故障　困9hrs↑保安調閱監視才發現

推薦閱讀

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

快訊／NCT泰一「涉性犯罪」遭起訴！　SM娛樂證實：退團

快訊／NCT泰一「涉性犯罪」遭起訴！　SM娛樂證實：退團

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

李多慧「0偽裝騎機車」停紅燈被巧遇！身上1配件…網笑：台OL必備

李多慧「0偽裝騎機車」停紅燈被巧遇！身上1配件…網笑：台OL必備

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

二伯上節目脫口蘿拉「以前在中國做詐騙」　蔡阿嘎嚇壞火速打圓場

二伯上節目脫口蘿拉「以前在中國做詐騙」　蔡阿嘎嚇壞火速打圓場

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

快訊／NCT泰一「涉性犯罪」遭起訴！　SM娛樂證實：退團

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

李多慧「0偽裝騎機車」停紅燈被巧遇！身上1配件…網笑：台OL必備

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

二伯上節目脫口蘿拉「以前在中國做詐騙」　蔡阿嘎嚇壞火速打圓場

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

NCT, 泰一

讀者迴響

最新新聞更多

  1. NCT泰一性犯罪「事態嚴重」惹猜測！　警方發聲：非未成年犯罪
  2. 奎丁借友人6萬拿不回！　公開截圖不忍了：我是什麼很賤的人嗎？
  3. 性感女YTR放送傲人上圍！比基尼辣照「餅乾遮三角處」粉絲都暈了
  4. 劉冠廷當爸後首露面受訪！　合作鄭秀文脫口：很愛妳的眉飛色舞
  5. 睽違6年來台！百老匯音樂劇《媽媽咪呀！》彩排嗨翻
  6. 阿翰衰捲「新疆拍片」風波　傻眼爆粗口發聲：Ｘ！我中國黑名單
  7. 鍾明軒驚喜同框小哈利！　巧遇互動被拍嗨喊：小確幸
  8. 遭控校園暴力首度親發聲！　影后全鐘瑞隔4個月開口：我堂堂正正
  9. 快訊／NCT泰一「涉性犯罪」遭起訴！　SM娛樂證實：退團
  10. 阿沁認曾絕望到最底層！首揭《我們的愛》初戀血淚史

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366