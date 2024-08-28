Joeman錄影「攝影棚燈光突熄滅」找不到原因！　全場嚇瘋曾國城急緩和氣氛

記者孟育民／台北報導

電視圈無論是錄影或拍片，多多少少都有些忌諱、習俗等，一般節目錄影開工，通常都會拜拜祈求一切平安順利，遇到民俗月更是絕對少不了祭拜的儀式。不過就在上周《全民星攻略》錄影彩排一切順利，直到開機錄影Joeman、阿拉斯宣傳新節目《靈能的挑戰》時，棚內燈光忽然「一閃一閃」兩人以為是製作單位刻意製造氛圍，也配合的做起效果，原以為差不多結束時，燈光依舊繼續閃，現場氣氛瞬間變得詭異，曾國城則緩和氣氛笑說：「看來你們兩個卡得很厲害喔！」

▲Joeman、阿拉斯錄影怪事頻出。（圖／東森綜合提供）



而怪事也不僅發生一次，在別場錄影期間，燈光依然頻頻閃爍，曾國城甚至停下主持詢問：「這個燈光的問題？」工作人員則在場外小聲的說：「過了７月就…」這回覆也讓曾國城和現場來賓無奈的笑笑；於是大家也接續錄影，沒想到這次燈光不再只是閃爍，而是整個棚燈完全熄掉，只剩現場道具信箱的微弱燈光，全場嚇得安靜一片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了緩解緊張氣氛，曾國城突然做效果唱起生日快樂歌，來賓一頭霧水的跟唱，但根本沒有人生日。停機修復了好一會後，還是沒能找到原因，最後製作單位全體到棚外虔誠祈禱求順利，錄影才恢復正常。

▲Joeman、阿拉斯到《全民星攻略》宣傳節目。（圖／東森綜合提供）



而由Joeman、白瑜及阿拉斯攜手主持《靈能的挑戰》邀請到不同領域的通靈能賽者們一同競賽，有些主攻星座占卜、有些則是八字命理、紫微斗數、易經等，節目設置多方關卡，融合通靈、感情占卜、民間奇談及人性考驗將競賽精彩度和難易度大大提升，最後究竟誰能成為「最強通靈師」絕對令人期待。《靈能的挑戰》將於9/18日正式在Joeman YT頻道上線、東森超視33頻道於下半年播出，橫跨鬼月，開啟靈界背後的故事。

