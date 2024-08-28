瘦子升格二寶爸…開工忙炸　堅持經營婚姻「每個月要跟老婆約會」

記者蔡琛儀／台北報導

「嘻哈男神」瘦子今（28日）出席威士忌代言活動，也是他成為二寶爸後首度露面；他坦言以前跟老婆會趁孩子睡著時小酌一杯，但從沒喝酒誤事過，被問到會不會藉酒意再拼第三胎？瘦子想說：「這個不用喝也可以啦！」

▲瘦子帥氣出席代言活動。（圖／記者林敬旻攝）

他成家立業後，時間幾乎都分給家庭，若要跟朋友出去一定要先提早跟老婆溝通；小女兒於本月初出生，瘦子把工作幾乎都排開，陪伴老婆和寶寶，現在正式開工後，只想好好賺錢、接代言、跑音樂節演出，工作相當充實。

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但即便這麼忙碌，瘦子仍不忘認真經營婚姻，每個月會有一兩次時間把小朋友送去阿公阿嬤家，和老婆約會，共享兩人世界，自豪確實蠻會管理時間。他也笑說現在很少出去喝酒，比較常自己在家，有時把孩子安頓好，就跟老婆一起小酌，相當浪漫。

▲瘦子認為經營婚姻很重要。（圖／記者林敬旻攝）

而瘦子以前曾和朋友合夥開設酒吧，但在疫情期間就收攤，暫時沒有想再投資新項目，「開店不容易，我希望有更多時間可以參與，但我現在很忙，不想開個店全部丟給人家處理 。」至於近來大巨蛋即將開始舉辦演唱會，早已攻蛋開唱過的他被問到會不會也想站上大巨蛋，直率表示：「能開的話為什麼不開！能開幾場不是我們決定的。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。