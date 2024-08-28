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《正港分局》霸榜第一紅到國外！許光漢曝「瑪爾濟斯歌」荒謬過程

記者黃庠棻／台北報導

影集《正港分局》已於上週四（22日）上線，首日即直衝Netflix台灣區域排行榜第一名，也登上香港、泰國、新加坡及越南的本週影集排行榜前十名，今（28）日更發布製作篇花絮，邀觀眾們一窺「雙豪導演」程偉豪、殷振豪曝光製作源起等拍攝細節。

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲《正港分局》霸榜甚至紅到國外。（圖／Netflix提供）

在劇中許光漢高唱「瑪爾濟斯之歌」受到許多網友們「光漢版本超洗腦」、「太洗腦了，不小心一直重看」等好評。對此，許光漢直言「當時導演請我表演唱這段時，那場戲邰哥必須要很嚴肅地看著我胡鬧唱歌，現場真的因為太荒唐大家一直笑場，我也忍不住一直笑出來。」

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許光漢與王淨的互嗆畫面也引起熱烈反應，觀眾大讚「看兩人過招很過，王淨直言「我一直覺得林子晴和吳明翰像兩個小學生，無論什麼事情都要爭，很像瘋狗一樣對著彼此狂吠。」但她也補充「光漢是一位很非常認真的演員，無論是搞笑還是對罵的戲份，都能詮釋得淋漓盡致！我們經常討論如何更好地詮釋劇本，而且有的時候會因為彼此的表演而忍不住笑場！」

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲《正港分局》受到許多討論。（圖／Netflix提供）

飾演成語殺人魔「水源」的邰智源，久違回歸戲劇圈，精湛的演技也是焦點之一，不少網友大讚邰智源收起綜藝之魂，展現冷僻又邪氣的模樣相當驚艷，直呼演技超到位。

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲《正港分局》受到許多討論。（圖／Netflix提供）

而飾演年輕水源的楊祐寧，雖然僅是特別登場，卻令大批網友印象深刻，不少人評價他演出變態殺人魔，表情和動作都令人毛骨悚然，完美呈現瘋魔變態樣，他分享「『膾炙人口』的那場戲讓我完成了飾演殺人魔的願望！劇組真的很用心地將『成語』和『殺人魔』兩個不同的元素結合，這是我第一次那麼獨特的殺人動機，再加上當我知道我是飾演邰哥（的前半生，就讓我更有興趣了！」

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲《正港分局》受到許多討論。（圖／Netflix提供）

謝坤達飾演頭髮油膩外送員「謝正達」，化身瘋狂追星族大跳應援舞，反差形象受到熱烈迴響，他甚至搞笑發文表示「難道謝正達會比我紅嗎？」坦言在飾演謝正達當下的心情，只有想著如何更接近角色，因此看了很多相關影片研究，也非常感謝雙豪導演願意讓他演這麼有挑戰性的角色，並透露現在很多粉絲都希望正達可以幫他們送外送，而自己也很喜歡這樣子的反差感，可以帶給大家很不一樣的驚喜，他也笑說「我只是比較擔心往後可能很難超越這個角色了！」

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲《正港分局》受到許多討論。（圖／Netflix提供）

導演程偉豪表示「在拍《鬼家人》的時候覺得正港分局這個小隊滿噗嚨共的，整個分局裡面的人其實也都很可愛，我自己對於可愛的角色就沒有抵抗力，覺得他們好像可以做點荒唐的事，於是萌生想發展一個在台灣很少見的動作喜劇的影集。」

在本劇中，服裝造型也受到許多網友討論，程偉豪坦言希望正港小隊有一個類似「金剛戰士」的形象出現，導演殷振豪補充「每個人在討論造型的時候，其實都有設定icon，比如說馬哥的領帶、明翰的棒球夾克是很熱血直男的icon、子晴的強勢來自於皮質的材質做設計等，每個角色真的需要非常立體，而且要瞬間就讓人get到。」

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲《正港分局》受到許多討論。（圖／Netflix提供）

本劇邀請到「木曜4超玩」跨界合作演出，程偉豪分享「剛好木曜4的成員想要跨界戲劇，而我們就提了邀請，讓他們成為《正港分局》裡面一些關鍵的角色，在劇本階段是針對他們木曜所有的主持群，每一個人去拆解之後所設計好的角色，當他們真的擺到銀幕裡面的時候，你會發現他們平常不一樣的那面！」

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正港分局, 許光漢, 王淨, 馬念先, 陳彥佐

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