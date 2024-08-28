73歲劉曉慶爆4度離婚！掰了富豪「擁8男友」《瑯琊榜》女星說溜嘴

記者陳芊秀／綜合報導

73歲大陸資深女星劉曉慶被爆4度離婚，與美籍華人企業家王曉玉的婚姻告終。她最近轉戰直播帶貨市場，4月加入《琅琊榜》女星張棪琰（四火姐姐）的公司，日前張棪琰直播聲稱「我們身邊有個70多歲還在談戀愛，有8個男朋友」，知情人士爆料指的正是劉曉慶。

▲劉曉慶被爆4度離婚。（圖／翻攝自微博）

據《優點娛樂》指出，張棪琰以「四火姐姐」轉戰當直播網紅，與劉曉慶合作，日前賣美妝產品時，突然脫口：「我們身邊還有一個老師70多歲還在談戀愛，有8個男朋友，你信嗎？」知情人士爆料，她指的「厲害老師」是劉曉慶，工作人員皆知道劉曉慶有很多男朋友，正在快樂的戀愛中，並透露劉曉慶已經離婚了，但是現在很缺錢，好像有外債，因此簽約公司加入直播帶貨。據網上影片，她曾在直播賣親筆揮毫的字畫。

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▲劉曉慶與張棪琰合作直播事業，對方日前驚爆「我們身邊還有一個老師70多歲還在談戀愛，有8個男朋友」。（圖／翻攝自微博）

▲劉曉慶近年投入直播帶貨，曾在直播賣字畫。（圖／翻攝自微博）

劉曉慶已經經歷了4段婚姻。她的第一段婚姻始於1976年，與小提琴手王立結婚，但於1982年離婚。第二段婚姻始於1981年，與演員陳國軍在拍攝《心靈深處》時假戲真做，並於1986年結婚，但在1989年離。第三段婚姻發生在2003年，劉曉慶出獄後，因感動於小自己10歲的助理阿峰的不離不棄而與之結婚，但於2005年協議離婚。而她2013年，在美國與富豪王曉玉結婚，並在舊金山舉行了一場盛大的婚禮。如今，這段婚姻維持最久，長達10年，但最後也宣告結束。