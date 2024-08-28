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棒棒堂確定合體！「背後金主給800萬」　隔18年復出第一砲新工作曝光

敖犬、阿緯、威廉、小煜、小杰及王子組成的「Lollipop棒棒堂」曾讓七八年級生瘋狂。（圖／翻攝自小煜臉書）

▲敖犬、阿緯、威廉、小煜、小杰及王子組成的「Lollipop棒棒堂」曾讓七八年級生瘋狂。（圖／翻攝自小煜臉書）

圖文／CTWANT

「Lollipop棒棒堂」曾讓七八年級少女瘋狂，繼Energy成功合體後，「Lollipop棒棒堂」合體復出已經正式拍板，據時報周刊CTWANT最新掌握的消息，他們合體的第一步，其實是實境節目，由TVBS製作的《來吧！哪裡怕》，六棒敖犬、阿緯、威廉、小煜、小杰及王子再掀回憶殺。

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「Lollipop棒棒堂」已經18年了，過去合體計畫窒礙難行，今年總算見到曙光。（圖／翻攝自王子IG）

▲「Lollipop棒棒堂」已經18年了，過去合體計畫窒礙難行，今年總算見到曙光。（圖／翻攝自王子IG）

「Lollipop棒棒堂」一直傳出重新合體有望，今年更傳出有計畫明年將會攻蛋，不過，本刊掌握的消息，他們的實境節目已經比攻蛋更早一步確定成形，光是節目名《來吧！哪裡怕》，就充滿當年棒棒堂「底迪」冒險無畏精神，只不過畢竟經過18年，「底迪」們早都轉大人，據悉六棒將被安排同住一個屋簷下，以此為基礎發展出節目內容，觀眾在年底就可望看到播出。

六棒單飛後各自有不同重心，有的也已結婚生子組成家庭，彼此達成再年輕一次共識，成為合體動力。（圖／翻攝自小煜臉書）

▲六棒單飛後各自有不同重心，有的也已結婚生子組成家庭，彼此達成再年輕一次共識，成為合體動力。（圖／翻攝自小煜臉書）

合體節目落腳TVBS其實有跡可循，阿緯在上月曾笑虧威廉，「那個統籌的不太好，姓廖的。」而威廉因主持《食尚玩家》，跟TVBS關係十分密切友好。之所以說他們合體計畫已塵埃落定，不僅電視台、製作單位、節目企劃都已定案，還獲得文化部支持，據悉，六棒合體節目《來吧！哪裡怕》剛獲得文化部850萬高額補助，讓合體回歸更勢在必行。

「Lollipop棒棒堂」將以《來吧！哪裡怕》作為團體復出的第一步，還獲得文化部補助。（圖／翻攝自文化部網站）

▲「Lollipop棒棒堂」將以《來吧！哪裡怕》作為團體復出的第一步，還獲得文化部補助。（圖／翻攝自文化部網站）

自Energy復出引發熱潮，合體吸金力強，不僅攻蛋票房大賣，商業代言邀約也接踵而來。不光是錢這個因素，六棒也期待重掀那個感動跟情懷，阿緯看完Energy合體更是激動澎湃：「有勾起曾經（身為藝人）的那個感覺。」自認再站上舞台唱跳，體力絕對沒問題，幽默說：「團隊裡我不是最差，體力差的應該是威廉，至於狀態的話，比較不OK的應該是敖犬？他最近髮際線好像有慢慢往後退。」其實早在今年4月中王子與阿緯、威廉及小煜聚餐慶祝35歲生日，當時王子許下的願望也正是「祝我們早日合體成功喔！」當時就已經透露6人復出有望。

阿緯（左）近來成為餐飲大亨，也有家庭小孩，時間協調必須做很大讓步。（圖／報系資料照）

▲阿緯（左）近來成為餐飲大亨，也有家庭小孩，時間協調必須做很大讓步。（圖／CTWANT提供）

威廉（左）在TVBS主持《食尚玩家》，六棒合體節目《來吧！哪裡怕》也是TVBS製作。（圖／TVBS提供）

▲威廉（左）在TVBS主持《食尚玩家》，六棒合體節目《來吧！哪裡怕》也是TVBS製作。（圖／TVBS提供）

六棒合體最大困難在於時間，但六個人都有朝這個方向努力，都已達成「再年輕一次」的共識，這次一起合體搞大事，也經過縝密的討論，各自都有一些讓步跟配合，期待以準備好的狀態回到粉絲面前。

對此，TVBS不否認傳聞，僅表示：「TVBS持續為觀眾帶來最好的作品，目前正在努力推進中，敬請期待。」

王子也曾在TVBS《來吧！營業中2》節目中展現快剪功力。（圖／TVBS提供）

▲王子也曾在TVBS《來吧！營業中2》節目中展現快剪功力。（圖／TVBS提供）

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