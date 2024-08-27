唐玲切片報告出爐「步出診間雙腿一軟」　曝癌況進度：又跨出一步

記者蔡宜芳／綜合報導

女星唐玲在2019年發現罹患胃癌，幾年來積極接受治療，然而，她20日透露在盲腸出現新病灶，緊張直說「挫勒蛋」。經過一周的等待，唐玲於27日公佈檢驗結果，也坦言在走出診間時腿軟。

▲唐玲在上周做切片檢查。（圖／翻攝自Facebook／唐玲Linh Linh）

唐玲在貼文中透露，她的切片報告結果是良性的，讓她終於可以放下這陣子的緊繃心情。她也提到，在得知結果後，步出診間的瞬間突然感覺兩腿一軟，「曬著今天的太陽覺得分外溫暖，感恩這裡每位陪伴及為我祝福的朋友們。」

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唐玲進一步表示，這次的檢查結果過關，也意味著她在接受治療後，距離健康的身體又前進了一步。她透露，醫生告訴她，如果下次檢查的結果也沒有問題，就可以安排拆除人工血管，好消息引來許多網友替她感到開心。

▲▼唐玲分享檢查結果。（圖／翻攝自Facebook／唐玲Linh Linh）

【唐玲全文】

切片正式報告出爐

結果是良性的

終於可以放下這陣子

緊繃的心情

在步出診間

忽然覺得兩腿一軟

找個安靜的角落

謝天謝地

曬著今天的太陽覺得分外溫暖

感恩這裡每位陪伴

及為我祝福的朋友們

這次檢查結果過關

也表示

在經過治療後的我

距離健康身體

又可往前跨出一步

醫生說

下次檢查若也沒事

就可安排拆除人工血管^ ^

耶～撒花

ps.也把這份幸運分享給需要的妳（你）