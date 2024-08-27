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Coldplay主唱自爆新歌《We Pray》創作靈感來自台灣！

▲▼Coldplay主唱自爆新歌《We Pray》靈感來自台灣！。（圖／翻攝自Coldplay臉書）

▲Coldplay主唱透露新歌We Pray創作靈感來自台灣。（圖／翻攝自Coldplay臉書）

記者林璟倩／綜合報導

Coldplay（酷玩樂團）剛於上週五(8/23)發行全新單曲《We Pray》，重磅邀集超強卡司，包括英國饒舌歌手Little Simz、奈及利亞Afrobeats巨星Burna Boy、巴勒斯坦裔智利R&B天后Elyanna，以及阿根廷當紅歌手TINI，而這首歌會收錄在Coldplay將在2024年10月推出的專輯《Moon Music》中，近期Coldplay主唱克里斯馬汀（Chris Martin）更在美國廣播巨頭Audacy談話節目「Audacy Check in」中透露，《We Pray》一曲的創作靈感來自台灣。

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▲Coldplay最新單曲《We Pray》。

克里斯馬汀透露：「《We Pray》這首歌彷彿自己寫成的，就像那些好歌一樣。我記得在台灣的某個夜晚，我突然在半夜醒來，這首歌已經在我腦海中浮現出來，我甚至不知道它從哪裡來。所以這首歌的旋律和感覺自然而然地成形了，我只是跟隨著它給出的路徑走。」

《We Pray》一曲副歌處更提到近期著名的「自由神曲」、被譽為伊朗「革命國歌」的《Baraye》，引發聽眾更深層次的反思，也因此Coldplay特別邀請到不同國籍的大咖跨界合唱，克里斯馬汀表示：「這首歌似乎在告訴我它需要什麼，我想《We Pray》會以這樣的形式誕生，可能是因為我最近一直在思考這些衝突和彼此仇恨的人。我們其實都在祈禱著相同的事情，如果大家能夠靜下來一起交流，或許我們會發現彼此其實能和睦相處，這樣的想法讓我覺得這首歌不該只由我一個人來演唱。」

事實上，Coldplay曾於2017年首度來台於桃園高鐵站外舉辦演唱會，時隔6年再度於去年11月站上高雄國家體育場開唱，並主打「環保演唱會」致力於眾多減碳、環保措施，而台灣的演唱會手環回收率更高達93%躍居全球第五曾引發話題。這次Coldplay全新專輯也在環保上立下新標竿，每張黑膠唱片都是由100%回收的塑膠瓶製成（每張黑膠唱片約需9個塑膠瓶），預計將提供EcoCD、EcoRecord LP和數位下載版本可供選擇。

 

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Coldplay, 酷玩樂團, 環保演唱會, 克里斯馬汀, Chris Martin

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