梁文音歐洲度假一半突PO文「遺憾」　親曝原因：是愛情的如常

記者蔡琛儀／台北報導

梁文音將於10月12日首登台北國際會議中心舉辦「為什麼聽情歌」演唱會，面對接下來高壓的備唱與排練，唱片公司特別放她長假，讓她在閉關前好好放鬆一下，目前人在歐洲度假的她，不時透過社群限動與粉絲分享歐洲美景，沒想到昨晚（26日）突PO拉白照，僅留下「遺憾」2字，引起粉絲熱議。

▲梁文音〈一首遺憾的歌〉再度參與寫詞。（圖／環球提供）

原來這是她為即將推出的新歌〈一首遺憾的歌〉所做的註解，新歌由張簡君偉譜曲，梁文音參與填詞，以自然、貼近自我的語氣，唱出「遺憾，是愛情的如常」的體悟。

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這也是她繼2年前歌曲〈沒什麼好說的〉後，再度參與寫詞的作品。她汲取自身與身邊好友的經驗為創作靈感，邀聽者一起高歌、把遺憾留在這首歌裡，她說：「感情過了、都放下了，可是妳會留一個問號，就是我們曾經其實很好，怎麼會突然不像當時那樣了；那個也是我在每一段關係裡面，存在心裡最久的這一個問號，我用遺憾來結論它，它就是一個遺憾了，不用再去想為什麼。」

其中她對歌詞「終究要愛到痛了，才明白了唱過的歌」特別有感，她分享過去粉絲給她的反饋都是「覺得妳唱歌很好聽，然後跟著唱」，直到粉絲長大了才切身感受到她歌曲中愛情的痛、恨、傷，「我也很訝異這件事，就是我以為只有我在我自己的歌裡面長大，但其實大家都是。」演唱會購票洽ibon。