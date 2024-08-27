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玖壹壹春風為師弟脫了！　「半裸上身」入鏡超man

記者蔡琛儀／台北報導

歌手潤少與玖壹壹春風、台灣饒舌團體970聯手推出新單曲〈刺到整身軀〉，這首歌是潤少對刺青文化的深刻表達，也是他對嘻哈音樂熱愛的真實寫照。潤少認為刺青與嘻哈文化本來就關係密不可分，刺青就像創作音樂一樣，是一種紀念和記錄人生中重要時刻的方式。每一個刺青都是他經歷和信仰的具體象徵。

▲▼潤少〈刺到整身軀〉揪玖壹壹春風(左一) 與嘻哈傳奇970阿土（左二）、 阿駿（右一）合唱。（圖／混血兒娛樂提供）

▲潤少〈刺到整身軀〉揪玖壹壹春風（左一）與嘻哈傳奇970阿土（左二）、 阿駿（右一）合唱。（圖／混血兒娛樂提供）

在製作〈刺到整身軀〉時，潤少三度誠意的邀請，終於成功說服師兄春風加入這次的合作，春風還裸上身秀出刺青力挺；而潤少也一直是台灣饒舌團體970的忠實粉絲，可以說是聽著他們的音樂長大的。儘管970一直保持低調，從未將作品上架串流平台，也沒有拍過MV，上一個作品距今已有十年之久，這次能夠成功邀請到他們參與〈刺到整身軀〉，對潤少來說具有特別的意義。

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潤少還分享了自己與刺青的故事，他的第一個刺青是大鵬金翅鳥，象徵著他對力量與自由的追求。第二個刺青則是拉胡，代表著潤少對信仰的堅持和尊重。最引人注目的當然還是潤少額頭上的刺青，這個刺青已經成為他的個人標誌。潤少也表示，身上有刺青的女生完全是他的菜。

▲▼潤少〈刺到整身軀〉揪玖壹壹春風(左一) 與嘻哈傳奇970阿土（左二）、 阿駿（右一）合唱。（圖／混血兒娛樂提供）

▲春風裸上身秀出刺青力挺師弟。（圖／混血兒娛樂提供）

此外，潤少在歌詞中提到了刺青藝術家彫柏，不過，由於彫柏的預約已經排滿，潤少只好選擇由彫柏的大徒弟彫柏芳來完成他的刺青，他說自己排不到彫柏的時間，且聽說割線非常疼痛，這讓他頗感無奈，也不忘開玩笑說：「歡迎各路8+9來挑戰。」

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潤少, 春風

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