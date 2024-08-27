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賈靜雯深夜帶小孩去公園！　49歲素顏狀態網驚呆：愈活愈少女

記者陳芊秀／綜合報導

49歲女星賈靜雯如今是金馬影后、金鐘視后，除了活躍於螢光幕前演藝工作，也與老公修杰楷用心經營婚姻家庭生活。她近日在限時動態分享深夜在河堤散步的照片，素顏凍齡的狀態令網友讚嘆。

▲▼賈靜雯深夜帶孩子去公園運動，素顏狀態網讚嘆。（圖／翻攝自IG／賈靜雯）

▲賈靜雯活躍電視、電影界，也很用心經營家庭生活。（圖／翻攝自IG／賈靜雯）

照片中，賈靜雯身穿白色T恤，戴著黑色棒球帽，在夜晚的河堤公園自拍。她的表情輕鬆愉悅，背景遠方可以看到遠處的高樓和藍色燈光裝飾的橋樑，配上文字：「出來走走流流汗，晚上好睡。」而她晚上外出運動，帽下臉蛋幾乎素顏，仍可看出肌膚緊緻。

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▲▼賈靜雯深夜帶孩子去公園運動，素顏狀態網讚嘆。（圖／翻攝自IG／賈靜雯）

▲▼賈靜雯深夜帶孩子去公園運動，素顏狀態網讚嘆。（圖／翻攝自IG／賈靜雯）

▲賈靜雯深夜帶孩子去公園運動，素顏狀態網讚嘆。（圖／翻攝自IG／賈靜雯）

凍齡狀態的賈靜雯令網友驚嘆「鴨舌帽下好神秘的媽媽」、「愈活愈少女」、「賈靜雯底子超好」、「50看起來像30的」等，甚至有人形容：「要是我不會發現是賈靜雯，藏太好了！」

賈靜雯已是3個孩子的母親，大女兒梧桐妹已經19歲，還有9歲的咘咘和7歲的波妞。她與老公修杰楷放手讓兩個年幼的女兒跟著老師去馬爾他遊學16天，這個決定讓許多家人朋友都感到不可思議。她坦言自己是個很黏孩子的媽媽，但希望通過這樣的經歷讓孩子們學會獨立和互相扶持，見到孩子回來後除了變黑，還變得超快樂、超健康，心情相當感動。

▲▼賈靜雯深夜帶孩子去公園運動，素顏狀態網讚嘆。（圖／翻攝自IG／賈靜雯）

▲賈靜雯與修杰楷日前讓兩個孩子跟老師去馬爾他遊學16天。（圖／翻攝自IG／賈靜雯）

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