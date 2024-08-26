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蔡黃汝讓車被閃燈「像摩斯密碼對話」　發文求解答：下次我也用

記者蔡宜芳／綜合報導

女星蔡黃汝（豆花妹）經常在社群分享日常點滴。她26日透露，之前有遇過幾次讓車後，看到對方閃車燈，但不知道是什麼意思、怎麼按的，因此發文詢問網友，希望能學起來用。

▲▼蔡黃汝讓車被閃燈「像摩斯密碼對話」　發文求解答：下次我也用。（圖／翻攝自Facebook／蔡黃汝）

▲蔡黃汝26日在社群發出關於路上駕駛的疑問。（圖／翻攝自Facebook／蔡黃汝）

蔡黃汝在貼文中透露，她有碰過幾次需要讓車的情況，在讓對方切入車道後，她發現對方會連續閃兩次後車燈，「是很連續節奏的兩下，像摩斯密碼對話，不是三角警示燈那種也不像腳踩煞燈。」對於閃燈的意思感到很好奇。

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蔡黃汝說，她感覺對方是想要表達謝意，而自己也很好奇要按車上的哪一個按鍵，才可以做到，「也想學～～下次換我也可以用！」希望有知道的網友可以分享。

▲▼蔡黃汝讓車被閃燈「像摩斯密碼對話」　發文求解答：下次我也用。（圖／翻攝自Facebook／蔡黃汝）

▲蔡黃汝透露有幾次讓車後，看到對方車輛有閃燈。（圖／翻攝自Facebook／蔡黃汝）

蔡黃汝的貼文發出後，有不少網友湧入留言區解答，指出對方車輛按的是警示燈，確實是在道謝，「應該算從日本帶進來的習慣」、「是大車界的術語」。

【蔡黃汝全文】

誠心發問路上駕駛疑問

偶爾幾次遇到要被插車
在讓對方切入後，幾次會看到對方的後車燈連閃兩下，那個是什麼燈！！？

是很連續節奏的兩下，像摩斯密碼對話
不是三角警示燈那種也不像腳踩煞燈

感覺對方是想道謝，對吧？？！

好奇是車上哪個按鍵呀
也想學～～
下次換我也可以用

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