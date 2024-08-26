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亞洲日舞影展場場爆滿！吳可熙「模範生」全程參與

記者許逸群／台北報導

在台北舉行為期5天的2024亞洲日舞影展於昨（25日）盛大閉幕，吸引數萬名影迷及電影業界人士與影星參與，為台灣影壇增添了無限光彩。本屆影展來自全球的共15部日舞影展得獎優秀作品於台灣首映，舉辦14場論壇與工作坊，邀請到超過40位好萊塢國際影人。

▲▼2024亞洲日舞影展。（圖／2024亞洲日舞影展提供）

▲漫畫之神「手塚治虫之子」手塚真。（圖／2024亞洲日舞影展提供）

國際影人包括漫畫之神「手塚治虫之子」手塚真導演、全球熱映《西方極樂園》製片麗莎喬伊、以《白色通行證》獲英國電影和電視藝術學院年度傑出英國電影獎的製片妮娜楊邦喬飛、以《夢想之地》一片入圍奧斯卡，並獲得最佳女配角獎的製片克莉絲蒂娜歐、前漫威資深視覺藝術設計師安東尼法蘭西斯柯等，參與各種論壇及座談，與台灣本地影人進行深入交流。

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▲▼2024亞洲日舞影展。（圖／2024亞洲日舞影展提供）

▲▼前漫威資深視覺藝術設計師安東尼法蘭西斯柯；以《小丑》榮獲奧斯卡最佳攝影提名的攝影師勞倫斯沙爾。（圖／2024亞洲日舞影展提供）

▲▼2024亞洲日舞影展。（圖／2024亞洲日舞影展提供）

影展期間，除了台上的國際影人外，台下更是星光滿滿，知名影人吳可熙、謝怡芬、錢裕揚、聶雲與陳以文也出席講座。除此之外，知名導演程偉豪、殷振豪也出席全程英文的快速提案大會，另由亞洲日舞協會及文策院舉辦的閉幕酒會上更有《老狐狸》導演蕭雅全、短片導演王登鈺驚喜現身。

▲▼2024亞洲日舞影展。（圖／2024亞洲日舞影展提供）

▲大師論壇「魔法背後的金頭腦：製片圓桌會議」。（圖／2024亞洲日舞影展提供）

其中，吳可熙堪稱模範生，論壇活動與影片播映場場出席，並與多位國際導演進行交流，並提到：「這次參與活動收穫滿滿，發現在不論是好萊塢或是日舞影展的電影，電影及劇本形式上有更多創新想法，不像傳統單一類型電影為主，而是更多元的納入不同主題，對於未來的劇本創作，提供了新的觀點。」

▲▼2024亞洲日舞影展。（圖／2024亞洲日舞影展提供）

▲吳可熙堪稱「影展模範生」場場出席。（圖／2024亞洲日舞影展提供）

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亞洲日舞影展, 吳可熙, 日舞影展

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