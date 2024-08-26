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越南恐怖傳說變電影！《湄公河水鬼》10天賣破1億台幣

記者許逸群／綜合報導

取材自湄公河三角洲駭人傳說的恐怖鉅片《湄公河水鬼》，於今年8月16日在越南上映後大受歡迎票房狂飆，首週末票房就高達402億越南盾（約5200萬台幣），至今在越南的票房已突破1030億越南盾（約1.32億台幣），登頂2024越南恐怖片年度票房冠軍！

▲▼越南恐怖電影《湄公河水鬼》。（圖／車庫娛樂提供）

▲越南恐怖電影《湄公河水鬼》。（圖／車庫娛樂提供）

「Ma Da」是越南民間傳說中的水鬼，它是由溺死的人轉變而成的厲鬼，必須找到另一個人取代它的位置，才能夠離開水底並投胎轉世，因此它會從水中突然伸出手把人拖進水裡，不論多麼擅長的游泳的人都有可能因此溺斃。如今《湄公河水鬼》將「Ma Da」的恐怖傳說搬上大銀幕。

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▲▼越南恐怖電影《湄公河水鬼》。（圖／車庫娛樂提供）

▲女主角拍攝過程幾乎整天都得泡在水裡。（圖／車庫娛樂提供）

《湄公河水鬼》由47歲越南資深女星越香（Viet Huong）主演，飾演靠著在河上替人打撈屍體維生的「黎夫人」，為了保護女兒而與「Ma Da」展開對抗。越香表示：「職業工作者告訴我，當我要把屍體拖回來的時候，必須把繩子綁在腿上，而不是綁在脖子上，因為如果脖子斷掉的話，屍體就不完整了。」

越香表示，在拍攝時，平均每天要泡在水裡8個小時，最長甚至有13小時的紀錄，「因為泡水的時間太長，我的身體受涼，躺下的時候腳會抽筋，臉部肌肉也會收縮，幸好沒有造成顏面神經受損。」即使如此，越香仍堅持親自上陣，不用替身演員，展現出十足的敬業態度。

導演阮友黃在印尼、馬來西亞、香港與台灣等地參與電影工作，也曾在台灣知名導演李安拍攝《少年Pi的奇幻漂流》時擔任製片助理。談到拍攝《湄公河水鬼》最困難的地方，導演表示：「在大多數場面裡，越香必須下水打撈屍體。在拍這些場面時，我會在想實現的目標跟擔心演員的健康之間掙扎。」

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