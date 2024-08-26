ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

泰最夯女女CP「FreenBecky」新作穿越時空　《金孫》阿嬤驚喜獻聲

記者黃庠棻／台北報導

勇奪泰國電影新片票房冠軍的年度鉅片《跳越時空的愛戀》，將在本週三（8/28）於台灣感動獻映。本片由突破七億次觀看夯劇《粉紅理論》國際巨星Freen、Becky首度共同主演，兩人將在片中穿越多個不同平行世界，上演時而甜蜜、時而淒美的戀情。

▲▼《跳越時空的愛戀》。（圖／采昌國際提供）

▲《跳越時空的愛戀》即將上映。（圖／采昌國際提供）

尤其Freen、Becky角色穿越至二戰平行時空之後，身分成為了女軍官與戲曲演員；Freen和Becky因為戰爭的故事背景，在開拍前進行嚴格的動作與武藝訓練，甚至是持槍技巧，對她們來說都是全新嘗試，動作指導更對兩人的學習能力與進步速度讚譽有佳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《跳越時空的愛戀》。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲Freen、Becky在《跳越時空的愛戀》中穿越時空。（圖／采昌國際多媒體提供）

值得一提的是，片中還將有角色年老後的時空場面，為了呈現出角色年邁的嗓音，劇組特別請來以電影《金孫爆富攻略》獲得「國民阿嬤」美譽的烏薩薩梅坎姆（Usha Seamkhum）驚喜獻「聲」，成為影迷又一熱議焦點。

▲《跳越時空的愛戀》。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲《金孫爆富攻略》阿嬤為《跳越時空的愛戀》獻聲。（圖／采昌國際多媒體提供）

Freen和Becky為了本片進行嚴密的動作與武藝訓練，以及持槍技巧，Freen直呼「感覺一切都很新鮮。」Becky也表示「自己雖然有練拳擊，但拍攝的時候還是不太一樣，因為要小心不要傷害到別人，我覺得一切都超酷的。」

▲▼《跳越時空的愛戀》。（圖／采昌國際提供）

▲Freen、Becky在《跳越時空的愛戀》中穿越時空。（圖／采昌國際多媒體提供）

除了槍戰之外，還有爆破場面，Becky的軍官角色必需在樹林中奔跑，以躲避爆破造成的傷害，讓她直呼：「沒有想到這麼難，因為在泥濘的地方是很難跑步的，還要從煙霧中衝出去。當我從裡面跑出來的時候，我整個臉都黑掉了。」不過她也坦言：「希望大家可以看到我的另一面，因為在眾人眼中，感覺我看起來嬌小又脆弱，甚至會被細心呵護，不過在這部電影的動作場面當中，我都是全力以赴。」

▲《跳越時空的愛戀》。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲Becky在《跳越時空的愛戀》有爆破戲碼。（圖／采昌國際多媒體提供）

《跳越時空的愛戀》描述琳（Freen飾演）和凱斯（Becky飾演）從朋友發展成戀人關係，琳夢想成為太空人，而凱斯則夢想打破自由潛水世界紀錄。當琳終於成為太空人，凱斯卻消失在深海之中，再也沒有回來，讓琳的餘生都陷入在痛苦之中。

某日，琳執行太空任務，但太空船卻陷入巨大的太陽風暴當中，甚至切斷了她與地球的聯繫。她認為這可能是她生命中的最後一刻了，這時，某種形式的能量突然帶走她的靈魂，將她傳送到與凱斯多個不同的平行世界當中。兩人在平行世界裡跨越不同時代，都相互愛上彼此，只不過最終都無法改變悲痛的結局。儘管如此，她仍堅持追求一個可以跟凱絲珍惜彼此的世界，不必再忍受著別離的痛苦。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

推薦閱讀

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神…釣出本尊

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神…釣出本尊

快訊／黃子韜爆哭求婚徐藝洋！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎」激動擁吻

快訊／黃子韜爆哭求婚徐藝洋！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎」激動擁吻

AV女優榨乾男友「一天要7次」虛脫！　趁睡著硬上...他醒來內褲不見求放過

AV女優榨乾男友「一天要7次」虛脫！　趁睡著硬上...他醒來內褲不見求放過

快訊／《康熙》造型師Enzo驚傳過世！　Makiyo悲痛哀悼：還無法相信

快訊／《康熙》造型師Enzo驚傳過世！　Makiyo悲痛哀悼：還無法相信

王思聰孩子媽疑自導自演！「豪宅是租的」線索曝光陸網轟：撒謊精

王思聰孩子媽疑自導自演！「豪宅是租的」線索曝光陸網轟：撒謊精

邱淑貞《赤裸羔羊》床戰戲真的全裸！膠布也沒貼　王晶1句話讓她脫了

邱淑貞《赤裸羔羊》床戰戲真的全裸！膠布也沒貼　王晶1句話讓她脫了

才剛過42歲生日！《康熙》造型師Enzo突驟逝「死因曝光」　親姊哀痛證實了

才剛過42歲生日！《康熙》造型師Enzo突驟逝「死因曝光」　親姊哀痛證實了

依依10年婚斷被逐出前夫家！　認了「9月搬離娘家」：真的單身了

依依10年婚斷被逐出前夫家！　認了「9月搬離娘家」：真的單身了

宋芸樺突PO夏于喬合照「不要再說我們很像了」！對方真實反應全被截圖

宋芸樺突PO夏于喬合照「不要再說我們很像了」！對方真實反應全被截圖

唐綺陽運勢／水逆掰！天蠍「桃花旺」天秤人緣爆棚　金牛感情別玩火

唐綺陽運勢／水逆掰！天蠍「桃花旺」天秤人緣爆棚　金牛感情別玩火

「名媛版大S」再遭爆料！前夫公開錄音檔　控夏黃廉盈出軌光頭男

「名媛版大S」再遭爆料！前夫公開錄音檔　控夏黃廉盈出軌光頭男

野生張鈞甯密遊葡萄牙「男友陪伴」　私下態度曝…目擊網友超激動

野生張鈞甯密遊葡萄牙「男友陪伴」　私下態度曝…目擊網友超激動

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神…釣出本尊

快訊／黃子韜爆哭求婚徐藝洋！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎」激動擁吻

AV女優榨乾男友「一天要7次」虛脫！　趁睡著硬上...他醒來內褲不見求放過

快訊／《康熙》造型師Enzo驚傳過世！　Makiyo悲痛哀悼：還無法相信

王思聰孩子媽疑自導自演！「豪宅是租的」線索曝光陸網轟：撒謊精

邱淑貞《赤裸羔羊》床戰戲真的全裸！膠布也沒貼　王晶1句話讓她脫了

才剛過42歲生日！《康熙》造型師Enzo突驟逝「死因曝光」　親姊哀痛證實了

依依10年婚斷被逐出前夫家！　認了「9月搬離娘家」：真的單身了

宋芸樺突PO夏于喬合照「不要再說我們很像了」！對方真實反應全被截圖

唐綺陽運勢／水逆掰！天蠍「桃花旺」天秤人緣爆棚　金牛感情別玩火

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

FreenBecky, 跳越時空的愛戀

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 影帝「哭爸」連奪兩大獎 ！《我們還有明天》票房賣破10億台幣
  2. 金秀賢官宣下一部戲！進軍Disney+當「假貨大王」　女主角是曹寶兒
  3. 越南恐怖傳說變電影！《湄公河水鬼》10天賣破1億台幣
  4. 辛龍神隱4年！胡瓜認有和他見面　近況曝光「證實有意復出舞台」
  5. 黃子韜嗨到忘我！緊捧徐藝洋臉「暴風啄吻」　破千網友笑翻了
  6. 篠崎泫親揭不吃牛背後原因！　聽1故事陷陰影哭了：莫名難受
  7. 汪小菲發聲證實S Hotel停業！　曝原因「嚴重影響酒店營運」
  8. 泰最夯女女CP「FreenBecky」新作穿越時空　《金孫》阿嬤驚喜獻聲
  9. 蕭敬騰遭爆舉辦世紀婚禮首發聲！　「鬆口細節」曬照放閃愛妻
  10. 玖壹壹春風任高雄電影節來賓！新片「照顧癌末妻」憂鬱眼神超反轉

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366