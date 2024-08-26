泰最夯女女CP「FreenBecky」新作穿越時空　《金孫》阿嬤驚喜獻聲

記者黃庠棻／台北報導

勇奪泰國電影新片票房冠軍的年度鉅片《跳越時空的愛戀》，將在本週三（8/28）於台灣感動獻映。本片由突破七億次觀看夯劇《粉紅理論》國際巨星Freen、Becky首度共同主演，兩人將在片中穿越多個不同平行世界，上演時而甜蜜、時而淒美的戀情。

▲《跳越時空的愛戀》即將上映。（圖／采昌國際提供）



尤其Freen、Becky角色穿越至二戰平行時空之後，身分成為了女軍官與戲曲演員；Freen和Becky因為戰爭的故事背景，在開拍前進行嚴格的動作與武藝訓練，甚至是持槍技巧，對她們來說都是全新嘗試，動作指導更對兩人的學習能力與進步速度讚譽有佳。

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▲Freen、Becky在《跳越時空的愛戀》中穿越時空。（圖／采昌國際多媒體提供）

值得一提的是，片中還將有角色年老後的時空場面，為了呈現出角色年邁的嗓音，劇組特別請來以電影《金孫爆富攻略》獲得「國民阿嬤」美譽的烏薩薩梅坎姆（Usha Seamkhum）驚喜獻「聲」，成為影迷又一熱議焦點。

▲《金孫爆富攻略》阿嬤為《跳越時空的愛戀》獻聲。（圖／采昌國際多媒體提供）

Freen和Becky為了本片進行嚴密的動作與武藝訓練，以及持槍技巧，Freen直呼「感覺一切都很新鮮。」Becky也表示「自己雖然有練拳擊，但拍攝的時候還是不太一樣，因為要小心不要傷害到別人，我覺得一切都超酷的。」

▲Freen、Becky在《跳越時空的愛戀》中穿越時空。（圖／采昌國際多媒體提供）

除了槍戰之外，還有爆破場面，Becky的軍官角色必需在樹林中奔跑，以躲避爆破造成的傷害，讓她直呼：「沒有想到這麼難，因為在泥濘的地方是很難跑步的，還要從煙霧中衝出去。當我從裡面跑出來的時候，我整個臉都黑掉了。」不過她也坦言：「希望大家可以看到我的另一面，因為在眾人眼中，感覺我看起來嬌小又脆弱，甚至會被細心呵護，不過在這部電影的動作場面當中，我都是全力以赴。」

▲Becky在《跳越時空的愛戀》有爆破戲碼。（圖／采昌國際多媒體提供）

《跳越時空的愛戀》描述琳（Freen飾演）和凱斯（Becky飾演）從朋友發展成戀人關係，琳夢想成為太空人，而凱斯則夢想打破自由潛水世界紀錄。當琳終於成為太空人，凱斯卻消失在深海之中，再也沒有回來，讓琳的餘生都陷入在痛苦之中。

某日，琳執行太空任務，但太空船卻陷入巨大的太陽風暴當中，甚至切斷了她與地球的聯繫。她認為這可能是她生命中的最後一刻了，這時，某種形式的能量突然帶走她的靈魂，將她傳送到與凱斯多個不同的平行世界當中。兩人在平行世界裡跨越不同時代，都相互愛上彼此，只不過最終都無法改變悲痛的結局。儘管如此，她仍堅持追求一個可以跟凱絲珍惜彼此的世界，不必再忍受著別離的痛苦。