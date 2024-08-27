小孟老師／8月27日星座運勢　處女放閃DAY：我們好恩愛

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：持續追求卓越
感情：相處輕鬆快樂
財運：邀約親友投資
幸運色：銀色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
工作：創意的新思維
感情：得到異性關注
財運：生活消費減少
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：金牛
工作：確保合法經營
感情：主動伸出援手
財運：空閒時間創收
幸運色：白色
貴人：射手
小人：獅子
【土象星座】
工作：平穩解決麻煩
感情：互動多好心情
財運：懂得如何省錢
幸運色：紅色
貴人：雙魚
小人：處女
工作：得到眾人賞識
感情：吃頓燭光晚餐
財運：小額買賣有賺
幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：魔羯
工作：遵守法規法律
感情：夫妻恩愛幸福
財運：任務額外收入
幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：牡羊
【水象星座】
工作：頭腦清晰明瞭
感情：積極表現自己
財運：頭腦清晰投資
幸運色：卡其色
貴人：獅子
小人：雙子
工作：提高薪酬福利
感情：懷念過去愛情
財運：網賺增加收入
幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：天秤
工作：減輕自身負擔
感情：訂婚過程順利
財運：現金交易優惠
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：射手
【火象星座】
工作：控制混亂局面
感情：意外美麗邂逅
財運：財富回收時刻
幸運色：玫瑰色
貴人：天秤
小人：水瓶
工作：保持服務穩健
感情：精心設計禮物
財運：節流減少支出
幸運色：綠色
貴人：處女
小人：天蠍
工作：更多的客製化
感情：內心真愛寶藏
財運：抓住投資熱點
幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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