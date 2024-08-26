記者張筱涵／綜合報導

曹璐從小就對娛樂圈很有興趣，2012年以FIESTAR在韓出道，在韓活動期間積極參與綜藝演出，團體解散回到大陸後並沒有太好的發展，今年透露遭《乘風破浪的姐姐》拒絕4次，即使如此仍沒有放棄，發揮自身優勢開節目《我勒個dol》採訪韓星，更自掏腰包讓團體回歸。

▲曹璐自掏腰包讓FIESTAR重製紅曲回歸。（圖／翻攝自微博／曹璐caolu）



曹璐近日接受新浪娛樂《傳聞中的她》專訪，提到當年工作還算順利，且累積一定積蓄後，原本想買台車，但在媽媽勸說下決定在北京通州買房，當時並不如現在繁華，心裡多少不甘願，沒想到這卻成了後來生活的基底，四處闖蕩追夢也不怕失敗：「沒事，大不了我們北京還有一套房可以收租，一個月4000（人民幣，約台幣2萬元）也夠我吃喝了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

現在的曹璐利用過去在南韓發展的優勢，自製網路節目《我勒個dol》找來H.O.T李在元、Lovelyz智秀和T-ara恩靜等藝人外，也和FIESTAR成員們合體。不只如此，她更自掏腰包全資負擔FIESTAR今年的回歸，坦承這次活動結束後就要減少支出，得再開始存錢。

事實上，曹璐為了這次回歸，特別買下FIESTAR〈You’re pitiful〉版權，自行填詞做中文版，並同時將出重錄的2024韓版，這次還有新的MV、編舞和回歸VLOG：「本來沒想拍MV更沒想過重新編舞，但又覺得做都做了，不如就做全套。」

▲FIESTAR於2012出道，並於2018年解散。（圖／翻攝自韓網）