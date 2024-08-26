記者田暐瑋／綜合報導

擁「AI女神」之稱的南韓啦啦隊成員李珠珢傳2025年有望加盟中職球隊，其中以富邦悍將呼聲最高，前體育主播羅國禎預言李珠珢明年「一定會來」，並暗示她的薪資「應該很可怕」。

▲李珠珢日前站上大巨蛋應援舞台。（圖／記者李毓康攝）



前體育主播羅國禎在YouTube頻道「WeAre」直播中提到李珠珢的話題，直言從先前李來台登上大巨蛋時，就認定一定會來台灣，更分析最近南韓職業啦啦隊在台正夯，李珠珢又自帶知名度，理所當然成了各家爭相邀約的寵兒，「她的薪水應該很可怕，就是用搶的。」

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對於李珠珢可能來台的消息，前體育主播蔡明里也透露，李珠珢與某台灣球團已有初步接觸，且可能在明年正式加盟。《ETtoday》日前獨家取得內幕，根據掌握，台灣這邊的確是有跟她的韓國經紀公司方面接觸，不過對方提出的條件，接觸者尚在評估當中。

▲「AI美人」李珠珢。（圖／翻攝自Instagram／leehozeong、my._.chuuu）



知情人士更透露，距離明年球季開打還有半年以上的時間，所以雙方不會急於現在就簽約，就算拍板定案也應該是明年的事，並不會是在現在。知情人士並透露，或許屆時會有「新彩蛋」讓大家更驚喜，目前就真的「八字還沒一撇」。

