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野生張鈞甯密遊葡萄牙「男友陪伴」　私下態度曝…目擊網友超激動

記者陳芊秀／綜合報導

女星張鈞甯近日被目擊現身葡萄牙，身邊還有一位黑衣男陪伴，照片在陸網瘋傳，眾人紛紛指認身邊的人是男友馬來西亞導演柯汶利。而她演出男友執導電影《默殺》，在大陸創下破13億人民幣票房（約台幣57億元）。

▲▼張鈞甯被目擊現身葡萄牙里斯本旅行，身邊是導演男友柯汶利。（圖／翻攝自微博）

▲張鈞甯被目擊現身葡萄牙里斯本旅行，網認出身邊黑衣男是導演男友柯汶利。（圖／翻攝自微博）

網友曬出照片，透露在葡萄牙里斯本逛街時，偶遇女神張鈞甯。該網友表示，當時真是好運氣，剛到里斯本閒逛，就意外遇見了張鈞甯，並形容「本人好有氣質，超級nice」。當他們上前詢問「請問您是張鈞甯嗎」，張鈞甯微笑回答「是呀」，而且很開心地答應拍合照。

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▲▼張鈞甯被目擊現身葡萄牙里斯本旅行，身邊是導演男友柯汶利。（圖／翻攝自微博）

▲▼張鈞甯被目擊現身葡萄牙里斯本旅行，身邊是導演男友柯汶利。（圖／翻攝自微博）

▲張鈞甯態度超親切，被網友偶遇答應拍合照。（圖／翻攝自微博）

此外，張鈞甯還親切地詢問網友的旅行計畫：「你們是從哪兒來玩兒的呀，要待多久呀？我們因為時間趕就在里斯本一個城市待一周」。她親切的態度，令網友直呼「一時激動的不自然了」。

網友更形容張鈞甯身邊的男子，「男伴很gentleman，遠遠的向我們微笑點頭」。隨著照片曝光，不少人指認男伴「那個男的是她男朋友，一個導演」、「旁邊的男人應該是她導演男友」，目擊網友稱讚道：「男生看上去文質彬彬很儒雅又很溫和，對我們這種陌生人都是首先微笑點頭，特別贏好感的人，很nice。」

▲▼張鈞甯被目擊現身葡萄牙里斯本旅行，身邊是導演男友柯汶利。（圖／翻攝自微博）

▲目擊網友稱讚導演柯汶利態度溫和，特別贏好感。（圖／翻攝自微博）

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