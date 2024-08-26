依依10年婚斷被逐出前夫家！　認了「9月搬離娘家」：真的單身了

記者黃庠棻／台北報導

第19屆全球城市小姐暨全球城市美業形象大使選拔總決賽在25晚間舉行，雙胞胎依依佩佩難得合體參與盛會，透露這一次是到場擔任比賽的頒獎嘉賓，佩佩笑說自己是開婚紗店的，如果有機會可以秀禮服，就要抓緊機會「多多出現」。

▲依依（右）佩佩擔任城市小姐頒獎嘉賓。（圖／記者黃庠棻攝）

只不過，依依（蔡依伶）去年底證實與前夫史丹利離婚，10年婚姻畫下句點。先前傳出離婚協議上載明，依依可以繼續住在前夫家，孰料對方在數月後隨即翻臉，早在3月就搬回娘家住。這一次依依跟佩佩一起現身，分享依依回到娘家住的趣事，透露「好像回到小時候的生活」，依依說道「老公小孩都不在身邊，好像回到十年前」。

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▲依依與前夫史丹利在去年離婚。（圖／取自依依臉書）

不僅如此，依依更表示「覺得老天爺的安排捉摸不定，但常常都會有驚喜在」，而自己的房子則會在9月開始裝潢，屆時就會從父母家搬走，直呼「到時候就會真的有單身的感覺了」。

▲雙胞胎依依目前住在娘家。（圖／取自依依臉書）

此外，依依也被問到是否有新對象，也大方坦言「沒有」，透露自己其實很宅，不常在外面走跳，也認了自己「不急」，對於踏入新戀情採開放態度，並無設限。

▲依依（右）透露目前沒有新對象。（圖／記者黃庠棻攝）