八點檔男星16歲超美女兒曝光！瞞父參加城市小姐比賽「得獎落淚」

記者黃庠棻／台北報導

八點檔男星陳霆演過《一家團圓》、《天之驕女》、《炮仔聲》等經典作品，是許多台灣觀眾熟悉的面孔，他和妻子育有一子一女，家庭生活幸福美滿。其中，女兒「霆妹」現年16歲，就讀莊敬高職表演藝術科，沒想到女兒竟偷偷瞞著他報名參加城市小姐的選拔。

▲陳霆一家四口幸福美滿。（圖／翻攝自Facebook／陳霆 Pharmacy 2）

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第19屆全球城市小姐暨全球城市美業形象大使選拔總決賽在25日晚間舉行，「星二代」陳映彤是陳霆的女兒，她用自己的本名參加比賽，拿下最佳人氣獎和第6名共2個獎項，她穿著一襲亮晶晶的藍紫色禮服現身，露出害羞笑容，模樣相當可愛。

▲「星二代」陳映彤和父親陳霆合照。（圖／中華全球城市選拔協會提供）

只不過，陳映彤似乎對於自己的表現相當惋惜，在頒獎之後來到場外偷偷落淚，而父親陳霆也到場支持她，連忙上前安慰失落的女兒。在採訪中，陳霆透露女兒偷偷瞞著他參加城市小姐比賽，賽前他還以為只是學校的小比賽而已，沒想到規模這麼大，儘管女兒沒有獲得冠軍，但他仍引以為傲說道「女兒在我心中就是第一名了」。

▲陳霆女兒在場外落淚。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，城市小姐由吳芷瑜摘冠，二、三名分別為陳芃瑾和韓芷琛。吳芷瑜表示「很開心獲得這個獎項，要感謝學校，未來要努力做好事對這個社會努力貢獻」，被問到喜愛偶像時，也大方透露是正在當兵的男星許光漢。

▲全球城市小姐左起亞軍陳芃瑾、中為冠軍吳芷瑜、右為韓芷琛合照。（圖／中華全球城市選拔協會提供）