蘿拉騙8位數！蔡阿嘎去年抓包裝不知情「還原始末」　發不自殺聲明原因曝光

記者孟育民／台北報導

YouTuber蔡阿嘎日前開除資深員工蘿拉，事後也拍片透露對方利用AB合約詐財8位數，消息曝光後引發各界討論。蔡阿嘎、二伯近日錄製Podcast節目《百靈果News》，還原整起事件的始末，坦言早在去年就發現AB合約的蛛絲馬跡，雖然具體的原因還不能公開，但表示蘿拉去年就無法再動合約手腳，蔡阿嘎說：「她在工作上就開始擺爛，一個月都沒案子進來，發現她也不常進辦公室，交辦的事項也亂七八糟，我們同仁都在幫她擦屁股，我已經生氣好多次，也都沒改善。」後來他對到廠商合約，才驚覺原來背後有如此大的陰謀。

▲蔡阿嘎、二伯錄製Podcast節目《百靈果News》。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）



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蔡阿嘎發現時沒先說破，想默默查到底還有多少廠商被動手腳，經過好幾個月才查清楚，起初還特別演戲，並沒有露餡，不過二伯坦言：「我不太演的出來，我已經很久沒跟她見面了。」蔡阿嘎透露後續追查發現，蘿拉光是公關品就拿了超過百萬，還不包括家裡的家電等等，有些公關品甚至還寄到海外，而不只合作搞AB合約、擅自授權圖樣談聯名，連團購她都會從中動手腳，二伯說：「有時候報表不一樣，跟她最終差很多錢，她就說退換貨，我就跟她說太怪了，但我們對不到廠商。」

▲二伯說現在已經不敢亂拿公關品，心中充滿恐懼，爆出事件後還一一打給廠商處理後續。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

被問為何要發不自殺聲明？蔡阿嘎說：「剛被打過會有陰影，還且她人脈那麼廣，而且我們在明她在暗，甚至是我們的行程她都知道，但是去年就覺得怪怪的，新家就沒有讓她來過。」蘿拉是大頭佛工作室的元老級員工，大家私下交情頗深，她還有很大的權力管理公司事務，所以當下得知蔡阿嘎相當震驚，「我很訝異，她人前人後差異太大，她在我們面前都很好，前員工也很常請客，誰生日也會送包包。」

▲蔡阿嘎坦言很震驚。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

被最信任的人背叛，但兩人說不會因此懷疑人性，二伯甚至被蘿拉在背地講壞話，但仍正面表示：「我身邊還有多很認真的同事。」蔡阿嘎說事件過後並未有重新制訂公司流程，認為這樣對其他同事不公平，不過公司業務方面還是有些許的改變，「現在業務分更多人，分散到6、7位，最後統一回報給我知道。」