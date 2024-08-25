搭車目睹噁男「上下蠕動」！米可白超勇上前⋯下秒糗了：全部人都看我

記者潘慧中／綜合報導

米可白（趙亦瑄）近年除了深耕影視作品，也不時會上談話性節目分享生活。她近日便在《女王大人》透露，有次搭火車的時候，意外目睹噁男「上下蠕動」，她連忙衝上前解救受害女乘客，未料下秒「全部人都看我」，這才發現糗了。

▲▼米可白目睹噁男蠕動下體。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



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米可白透露，當時意外發現有一名站著的男乘客一直靠在走道旁邊，「尤其他特別喜歡靠女生」，更奇怪的是，男方不久後竟然開始蠕動下體、一直蹭其他女乘客。

▲▼米可白還發現噁男特別靠在女乘客旁邊。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



當下，米可白雖然有點害怕，仍覺得自己必須有所行動，便走上前「把他擠走」。在錄影現場示範當時的動作，只見她用手撥開噁男，硬站在受害女乘客的旁邊，並說「借過一下，我想要站這裡」。

▲▼米可白起身擠走噁男。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



接著，米可白就湊在受害女乘客耳邊說悄悄話，「那個人一直用下體撞妳的手臂。」未料下秒發現，全部的人都在看她，這才發現自己「戴耳機然後講超大聲」，否則她一直以為自己在講悄悄話。至於噁男，可能發現事跡敗露，兩分鐘後就去別的車廂了。

▲米可白講完「悄悄話」才發現自己根本講超大聲！（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）