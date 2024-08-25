珍妮佛羅培茲心寒吐離婚原因！「我感到羞辱」　小班爆秒交豪門千金

記者田暐瑋／綜合報導

好萊塢影星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、班艾佛列克（Ben Affleck）分手近20年後在2022年世紀復合，22日就被外媒報導指出已經正式申請離婚。據悉，兩人的嫌隙自從度蜜月時開始，且是小班先提出分手，讓珍妮佛感到極大的羞辱感，近日小班更是被爆出和美政治人物小羅勃甘迺迪的女兒凱薩琳（Kathleen 'Kick' Kennedy）熱戀中。

▲珍妮佛羅培茲與班艾佛列克爆婚變。（圖／達志影像／美聯社）



綜合外媒報導，珍妮佛和小班3月就感情破裂，於4月26日正式分居，以「不可調和的分歧」為由提出離婚，還請求法官不要向雙方提出贍養費要求，只要求彼此支付律師費用，其中一個分手原因據傳是小班無法忍受媒體的高度關注，知情人士透露，「班在一段時間內配合演出，想要努力融入，但這並不是他的本性。」只是最終還是難以忍受。

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▲珍妮佛羅培茲與班艾佛列克爆婚變。（圖／達志影像／美聯社）



另一名珍妮佛的熟人透露，「她非常憤怒。小班讓她感到羞辱，因為是他主動提出復合的，她曾大肆宣揚兩人是一生的愛情。」據悉，珍妮佛拼命試圖挽救婚姻，小班卻毫無興趣。不只如此，小班在申請離婚進行期間，被爆和小羅勃甘迺迪的女兒凱薩琳多次被目擊約會，對此，小班尚未回應兩人關係。