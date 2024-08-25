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網讚她老公帥沒有因此無安全感！蔡詩芸罕回應：你只看到美好一面

記者陳芊秀／綜合報導

歌手蔡詩芸（Dizzy）除了活躍樂壇，與老公王陽明感情甜蜜。她收到網友私訊，內容提及欣賞她老公很帥，都沒有因此沒有安全感，對此她難得做出回應：「我也會有感到非常糟糕和不舒服的時候……。」

▲▼蔡詩芸被讚老公很帥也沒有因此沒有安全感，主動回覆網友。（圖／翻攝自IG、Threads）

▲蔡詩芸與老公王陽明感情甜蜜。（圖／翻攝自IG／蔡詩芸）

提問網友表示，自己在感情中缺乏安全感，因此欣賞蔡詩芸「老公很帥，但好像都沒有因為這樣沒有安全感，而且很有魅力！」對此蔡詩芸回應：「很少去回覆這些問題，但只能說生活總是不完美的，你在社交媒體上只看到美好的一面，但我也會有感到非常糟糕和不舒服的時候。」她接著鼓勵說道「我會做的就是站起來，做出改變」，建議如果不喜歡某些東西，那就去改變它，「去剪個頭髮、染個髮、去健身房、改變習慣、讀本書、專注工作，whatever，做你一直想做的事情、遠離有毒的人，邁向更好的事物。」

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蔡詩芸強調，無法改變別人，但可以改進自己並做出改變。「每件事的發生都是有原因的，因此你才能成長成為更好的自己，永遠不要停止進步。」她的回應獲得網友熱烈迴響，眾人留言「謝謝妳的文字，好喜歡，好同感，喜歡你的自信，給人滿滿能量」、「先改變自己自然周遭也會因此而改變」、「真的，永遠不要停止進步」、「Dizzy真的太帥」、「很真誠的回覆，讚」。

▲蔡詩芸被讚老公很帥也沒有因此沒有安全感，主動回覆網友。（圖／翻攝自IG、Threads）

▲蔡詩芸被讚老公很帥也沒有因此沒有安全感，主動回覆網友。（圖／翻攝自Threads）

【蔡詩芸回覆網友】

很少去回覆這些問題
但只能說生活總是不完美的
你在社交媒體上只看到美好的一面
但我也會有感到非常糟糕和不舒服的時候
我會做的就是站起來 做出改變
如果你不喜歡某些東西 那就去改變它
去剪個頭髮、染個髮、去健身房，改變習慣、讀本書、專注工作、whatever，做你一直想做的事情、遠離有毒的人，邁向更好的事物
你無法改變別人
但你可以改進自己並做出改變
每件事的發生都是有原因的
因此你才能成長成為更好的自己
永遠不要停止進步

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