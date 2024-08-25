為何高捷在《角頭》是警察鬍鬚伯　到了《角頭－大橋頭》變成貴董？

記者蕭采薇／台北報導

億萬票房電影《角頭》系列推出全新電影《角頭－大橋頭》，上映8天全台票房破億，電影相關話題也引起討論。《角頭－大橋頭》串起整個《角頭》宇宙，最多人問起為何高捷在《角頭－大橋頭》是貴董，到了《角頭》首集變成警察鬍鬚伯？答案其實先前就曝光。

▲高捷在電影《角頭－大橋頭》飾演貴董。（圖／記者黃克翔攝）



原來在《角頭》YouTube頻道上的「《角頭2：王者再起》漏網鏡頭」片段當中貴董有提到兩人是雙胞胎，也有大批網友懷念起逝世的《角頭》演員，包括小鬼黃鴻升飾演的頂庄阿雄、龍劭華飾演的湳坑霸董，以及賀一航飾演的頂庄傳統市場攤商老闆謝餃，有觀眾感性表示：「在《角頭－大橋頭》大銀幕看見他們很感人。」

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《角頭》IP經過10年，故事不斷地擴大，從無到有建構起《角頭》宇宙主創團隊花了不少心力籌備、製作，將最新作品《角頭—大橋頭》搬上大銀幕。導演姜瑞智認為觀眾想要看的絕對是人，也就是人跟人之間造成的故事，而好的故事來自於生活，「屬於台灣本土自己的IP，不斷地我們去調研、去蕪存菁，把一個IP從無到有地做起來。」

▲《角頭－大橋頭》角頭大佬同台飆戲，各個都是硬底子演員。（圖／曼尼娛樂提供）

監製張威縯對於電影票房及口碑取得亮眼的成績，他感謝一路相挺、一起走過十年的演員以及《角頭》粉絲，「我們可以走到今天，也是《角頭》粉絲的一路相挺，希望各位粉絲還是繼續支持我們、來挺我們，那我們可以一直拍下去，只要你們喜歡的話。」