賈永婕哭哭！剛證實接任101董座「出門遇突發狀況」：難怪累屎

記者潘慧中／綜合報導

賈永婕22日證實9月3日接任台北101董事長，生活即將變得更忙碌。她24日便把握空檔和老公出門騎自行車，沒想到不久後，她在社群網站無奈地說「哭哭」，讓粉絲相當擔心。

▲賈永婕今早騎自行車突然爆胎。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）



照片中，可以看到賈永婕身穿一件灰色的緊身運動上衣，戴著一頂灰色的自行車安全帽，配合著一副大型的反光太陽眼鏡，顯得十分專業。她面帶微笑，看起來心情愉快，「早安好久沒騎車。」

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▲賈永婕把握空檔騎自行車。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）



未料不久後，賈永婕的自行車居然爆胎了，「哭哭爆胎難怪累屎」，只好先待在路邊，並將自行車靠在一旁，老公則在旁邊查看手機，似乎正在尋求幫助。

▲賈永婕在路邊成功等到救援。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）



事隔3小時，賈永婕終於更新Instagram限時動態報平安，兩名男性正在協助修理或檢查她的自行車輪胎，「即刻救援小組到，我超幸運」，這才讓粉絲鬆了口氣。

▲賈永婕22日證實將接任台北101董事長。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）