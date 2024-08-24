小賈斯汀辣妻生了！ 曬兒子腳丫報喜「名字曝光」：歡迎回家

記者潘慧中／綜合報導

小賈斯汀（Justin Bieber）5月公開老婆海莉比伯（Hailey Bieber）懷孕喜訊後，便收到了來自世界各地的祝福。更令人興奮的是，他24日在Instagram低調證實寶寶已經平安誕生了。

▲小賈斯汀喜PO兒子的腳丫照。（圖／翻攝自Instagram／justinbieber）



照片中，可以看到新生兒的微紅小腳丫，被柔軟的毛巾包裹著，一隻手溫柔地輕觸著小腳，散發出溫馨的親情氛圍。小賈斯汀感性地說WELCOME HOME，意味著已經迎接寶寶回家。

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▲▼小賈斯汀夫妻倆5月證實家中即將新成員。（圖／翻攝自Instagram／justinbieber）



文末，小賈斯汀寫下小寶貝的名字「JACK BLUES BIEBER」，應該是兒子，簡單幾個字便流露出對新生命誕生的喜悅，整個畫面充滿了幸福感，至今已吸引346萬人按讚給予祝福。

▲小賈斯汀和海莉2018年登記結婚，隔年才舉辦婚禮。（圖／翻攝自Instagram／haileybieber）



事實上，小賈斯汀2014年與海莉短暫交往後，一度分手，重逢後才發現對方是最適合自己的人。他曾誇讚另一半，「聰明理性又堅強，我終於懂了，她就是我一直以來所追求的安全感」，並在2018年登記結婚，如今又迎來家庭新成員，喜獲大批粉絲的祝福。