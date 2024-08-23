泰勒絲首吐演唱會遭恐攻威脅喊卡心聲！　認了「既恐懼又內疚」

記者劉宛欣／綜合報導

美國流行音樂天后泰勒絲原定在8月初於奧地利維也納舉行三場演唱會，然而卻因為疑似是「伊斯蘭國」（IS）支持者揚言要發動恐怖攻擊而被迫取消。泰勒絲近日在Instagram首次談到這件事，坦言這次事件讓她感到恐懼與內疚。

▲泰勒絲剛結束在歐洲的巡迴演唱會。（圖／翻攝自泰勒絲Instagram）

泰勒絲在Instagram上分享了她的心情，曬出了一系列這次巡迴演唱會的舞台照片，有感而發表示：「維也納的演出取消讓我感到非常沮喪，這次取消讓我感到一種新的恐懼，也充滿了巨大的內疚，畢竟有許多人計畫參加那些演出。」但她也不忘向當地政府表達感激「因為他們的努力，我們失去的只是演唱會，而不是生命，我被團結在一起的粉絲，所展現出的愛和團結所感動」。

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▲泰勒絲吐露得知維也納演唱會被預告恐攻時的心情。（圖／翻攝自泰勒絲Instagram）

泰勒絲認為演出中的安全是最重要的事，她坦言在維也納演出取消後「我決定將所有的精力投入到保護近50萬即將來看倫敦演出的觀眾中。」她與團隊每天都與工作人員、英國當局密切合作，只為了能保護來看演唱會的觀眾。

泰勒絲巡演本預計在維也納登場，但由於當地政府調查到可能存在IS支持者的恐怖攻擊，演出被迫取消。隨後，警方逮捕了3名嫌疑人，其中主嫌為一名19歲的奧地利青年，他已認罪，承認打算使用炸藥和刀械發動攻擊。