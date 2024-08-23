JK羅琳閉嘴15天又開噴！　嘲諷克莉芙「有時間化女妝不如公開DNA」

記者劉宛欣／綜合報導

台灣女性拳擊手林郁婷順利在巴黎奧運拿下金牌，然而賽事期間她卻無辜捲入性別質疑風波，更被JK羅琳、川普、馬斯克等國際名人攻擊，與她一起遭受批評的還有阿爾及利亞女將克莉芙（Imane Khelif），克莉芙選擇提告以後，JK羅琳一度被發現刪除了27條留言，怎料23日她再度發起新一波攻擊，轉發外媒報導，諷刺克莉芙有時間化妝，不如直接公開DNA檢測結果。

▲JK羅琳又開砲。（圖／達志影像／美聯社）

JK羅琳已經13天沒在X發文，23日突然又發表言論，分享了一則外媒報導，報導內直指林郁婷與克莉芙是「男拳手」，還呼籲兩人盡早公開DNA檢測結果，才能平息風波，她還在X貼文中引述寫下「最重要的是，發起公關活動並層層塗抹厚重的化妝品，所需的時間和精力遠遠超過直接公開DNA檢測結果。」再度開砲克莉芙，明明已經吃了官司，卻仍繼續發表不利於自己的言論。貼文發出至今已經過了2個多小時，不少網友湧入該貼文以下聲援遭JK羅琳攻擊的女選手。

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▲JK羅琳貼文。（圖／翻攝自JK羅琳X）

對比克莉芙選擇提告，林郁婷則選擇不隨之起舞，認為自己有通過國際奧會標準，並拿下了金牌，這就足以證明，先前受訪時還高EQ表示「謝謝J...」，明顯不熟悉JK羅琳的名字，有記者提醒是「JK羅琳」，她才補充道「對，謝謝那位朋友，讓大家都可以認識我」。