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黃明志證實「15場巡演全腰斬」　還收到死亡威脅：要求下架〈玻璃心〉

記者蔡琛儀／台北報導

黃明志「大飛機世界巡迴演唱會」去年4月1日風光從台北小巨蛋起跑，《ETtoday星光雲》獨家披露，原本預計之後還要前往15個城市演出，沒想到卻傳出因不明原因，取消後續15場巡迴，損失無法估計，光票房金額恐破億元，等於才剛啟航就被迫停駛。對此他稍早在臉書承認巡演確實取消，並發長文解釋。

▲▼黃明志【大飛機世界巡迴演唱會】台北站。（圖／記者李毓康攝）

▲黃明志巡演慘遭腰斬。（圖／資料照／記者李毓康攝）

黃明志說，其實去年在小巨蛋表演前幾天，就收到通知巡演全被取消，「主要原因是因為我們的各個合作伙伴平時在中國都有接一些工作，而他們都受到了來自各方的恐嚇和威脅，以致不敢再繼續跟我們合作下去，整個巡演只好被迫取消了。」

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為了這場巡演，黃明志說公司和所有合作夥伴2023年下半年推掉所有商業活動，自己也推掉代言、廣告，甚至印了大量週邊產品，舞台服裝造型以及燈光和畫面特效都砸錢做好了，甚至還和團隊在馬來西亞的深山裡搭了一座跟台北小巨蛋一比一的舞台來彩排，因此聽到取消，團隊心情和士氣受到很大影響，但他理解這些合作夥伴，也沒有打算提告要求賠錢，好在黃明志這2年來接到很多商演以及代言，讓公司得以繼續經營，也表示巡演絕對會重新啟航。

而他也透露，今年4月經紀人收到了一通來自柬埔寨的電話，對方自稱是與他合唱〈龍的傳人〉歌手「小熊为你」的好兄弟，透露對方用VPN翻牆，不小心看到了〈龍的傳人〉MV，氣到要他們馬上把〈龍的傳人〉和〈玻璃心〉這兩首MV拿下來。 黃明志表示，對方先是利誘再威脅，「至於要多少『費用』都好商量，反之，如果我們不拿下來的話，就會有生命危險。」他坦言原本聽到非常害怕，「但我想起爺爺幫我取的名字後面有一個『志』，他從小就要我當個有志氣的人，所以我當然拒絕啦！」

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