蘇打綠推新歌　吳青峰爆「曾被自己退貨」：是我的棄曲

記者蔡琛儀／台北報導

蘇打綠《二十年一刻》巡演期間的一刻單曲計畫，每一站於現場演唱一首限定新歌，而他們今日（23日）上線新歌〈一整天〉，青峰於演唱會上大方分享，這是他六年前的創作，原本計畫收錄在他個人的《太空人》專輯中，但最後因為專輯主題而未收錄，青峰打趣說道：「這首是我自己的棄曲，自己退給自己的歌！」

▲蘇打綠推出新歌〈一整天〉。（圖／蘇打綠有限公司提供）

在首唱〈一整天〉的現場，小威率先公開他一整天的行程，敘述自己如何在演唱會當日忙著陪伴老婆岳母小孩一整天，細數老婆大人Sunny一整天的行程，一整天喝酒、一整天嫌熱、一整天不出門、一整天問小威為什麼沒安排行程， 雖說如此，小威仍跟上萬觀眾放閃：「沒關係，她一整天愛我！」

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馨儀分享一整天被小威叫去陪小孩，阿福則是去健身房只摸器材不健身，青峰打趣表示，演唱會上已經變成團員們的一週日常分享，團員們之間的對話已經演變成「只要你不尷尬，尷尬的就是別人！」讓全場笑聲不斷。

青峰在介紹〈一整天〉新作時也特別說到，當初討論要如何呈現「一刻」新歌的時候，覺得應該是在這二十年當中最原始、最不畏懼，帶點草莽之氣的蘇打綠，因此挑選期間反覆製作的demo，於演唱會上限定的一刻呈現。