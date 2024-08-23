遭封殺3年被罰近10億！　鄭爽33歲生日「曝泛淚自拍」引擔憂

記者張筱涵／綜合報導

大陸女星鄭爽自2021年代孕、逃漏稅風波後，遭到官方封殺，淡出演藝圈。不過她在2023年9月7日開設新微博帳號「小鄭子事務所ZS」，始終以「她」自稱，多次強調「時間會告訴所有人一切真相」、「過去已去，未來已來，好好生活，慢慢相遇」，在33歲這天更新了一張自拍。

▲鄭爽22日發出自拍。（圖／翻攝自微博／小鄭子事務所ZS）



鄭爽2023年創立「小鄭子事務所ZS」帳號後，不停為自己發聲，強調有錯的部分會承擔，但被抹黑的部分相信有一天會真相大白，不過今年的更新頻率降低很多，上次更新已經是6月7日為大陸高考生打氣，相隔2個月迎來33歲生日這天，發出一張對鏡自拍，並寫下「時光無語自清淺，歲月無言已安然，生日快樂。」

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雖然鄭爽的微博帳號不如以往有破百萬人追蹤，現僅有16萬多粉絲，但可見忠實支持者看到難得的照片後都湧入關心，「是哭了嗎？爽子不要哭」、「不要哭，過好自己，把他們都當垃圾，別看也別理他們」、「好像有肉肉一點了，生日快樂呀」、「生日快樂，眼神依然那麼清徹」、「真的太想她了」。

另外，鄭爽因合約糾紛，於2023年7月與12月分別被法院強制執行人民幣1.28億元（約台幣5.7億元）與人民幣9050萬元（約台幣4億元）的驚人金額，曾引發陸網熱議。