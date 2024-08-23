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王淨深夜哭了！被指「每部都她有在挑劇本嗎」一次說清楚：想要更好

記者潘慧中／綜合報導

近年有多部影視作品都能看到王淨的身影，也因此引起部分網友發文詢問：「每部都王淨，她有在挑劇本嗎？」繼本尊被釣出來回應「有耶」，昔日的工作夥伴柯震東22日深夜浮出水面幫忙說話，讓她感動地附上非常多個大哭的表情符號直呼：「你幹嘛這樣喇吼！」

▲▼柯震東安慰王淨。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）

▲看到柯震東的鼓勵後，王淨感動到回覆了好多個大哭符號。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）

柯震東稱讚王淨真的很棒，「應該說就是因為她很會挑劇本又都是挑選了有進入大眾視野的戲才會有了所謂每部都是王淨的感覺！」雖然他也親自挑選每部作品，每年也至少會推出一到兩部的電影，「但或許有些沒走進大眾視野所以沒有都是柯震東的感覺！」

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▲▼柯震東安慰王淨。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）

▲柯震東幫王淨說話。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）

光以這點來說，王淨不挑劇本嗎？柯震東並不這麼認為，「應該是幸運與她的能力造就了現在這個景象！」他之前的作品《再見瓦城》雖然獲得第73屆威尼斯影展的國際影評週最佳影片，但全台票房只有800萬台幣，全台可能只有不到5%的人看過，「所以真是為王淨每部都被看到甚至看到煩的能力感到驕傲呀！」

▲▼王淨。（圖／翻攝自Instagram／_ginglebellaaa）

▲王淨近年推出不少影視作品。（圖／翻攝自Instagram／_ginglebellaaa）

最後，柯震東鼓勵王淨已經努力在每部戲扮好自己的角色，「管那些沒建設性的酸言酸語幹嘛（有建設性的不算）！繼續當最好的妳啦！」

▲▼王淨。（圖／翻攝自Instagram／_ginglebellaaa）

▲▼王淨很喜歡演戲。（圖／翻攝自Instagram／_ginglebellaaa）

▲▼王淨。（圖／翻攝自Instagram／_ginglebellaaa）

王淨23日凌晨看到後，感動地回覆了好多個大哭符號，並感性地說她真的很喜歡演戲，「但更愛大家，很愛很愛，也會因此想要更好（雖然最近的口頭禪是你不用成為一個特別的孩子也沒有關係的），因為擁有好多愛所以今天的我是開心的我，每天的我都是開心的我」，謝謝柯震東和粉絲的鼓勵，「我會乖乖聽你們的話的！！！」

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