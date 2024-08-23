八點檔女星「真的結婚了」！　求婚6個月後...登記嫁大9歲帥男友

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八點檔女星何宜珊「真的結婚了」！　求婚6個月後...登記嫁大9歲帥男友

▲▼何宜珊登記結婚。（圖／何宜珊IG）

▲被求婚後6個月，何宜珊登記結婚。（圖／何宜珊IG）

記者許凱彰／台北報導

曾在台劇八點檔《生生世世》、《美麗人生》、《追分成功》及《追分成功－起家》擔任女配角有亮眼演出的30歲女星何宜珊，近幾年在不少戲劇上嶄露頭角，2023年底被大9歲的男友求婚成功，22日晚間又再度發出美照宣布「已經登記結婚」。

事實上，何宜珊在去年年底就透露自己被大9歲男友求婚成功，除了曬出絕美的鑽石婚戒，更在發文當中提到「2023的尾聲，決定和很棒的人一起攜手度過每一天❤️❤️」最後甜甜寫下，Yes, I do. 回應男友。

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▲何宜珊答應求婚「yes, I do」！。（圖／z0 攝自何宜珊臉書）

▲何宜珊在2023年底答應求婚「yes, I do」！（圖／何宜珊臉書）

何宜珊22日晚間在IG、FB同時發文提到，「原本想說登記的側拍照要在情人節分享，很應景～結果⋯⋯剛剛一查，蝦密！！七夕已經過了這麼久啊！算了，不要再等情人節了，因為我永遠不記得是哪一天。今天試婚紗，就選今天分享吧。」

據了解，何宜珊已在今年6月登記結婚。在登記結婚的蛋糕上，她也寫下了一段「好羨慕你娶到我❤️嚴禁半途而廢，請疼愛我到老喔」，最後在側邊屬上男友名Nick與自己的英文名字Bella。更有意義的是，她選用的婚戒，是自己主理的珠寶品牌。

另外，值得一提，何宜珊還被眼尖的粉絲認出曾在戲裡穿同一件禮服，她也大方證實表示，「謝謝老公寬宏大量，願意讓我們的登記禮服，穿去拍戲和別的男人求婚」。

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