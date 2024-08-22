嘻小瓜遭醫警告「只能再跳幾年」！　體況亮燈冒2症狀：珍惜我的演出

記者王靖淳／綜合報導

藝人嘻小瓜今（22）日在IG限動發文透露，長年從事舞蹈職業的他，由於過度使用身體，累積出一些健康狀況，有時會腰痛、腳麻，遭醫生診斷是「脊椎滑脫症」，甚至被警告不復健就只能再跳幾年舞蹈。為此，嘻小瓜表示自己重新回歸健身，同時也坦言，「真的要珍惜我的演出，看一次少一次。」

▲嘻小瓜平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

嘻小瓜表示，這個病症讓他偶爾會感到腰痛，甚至出現腳麻情況，因為脊椎滑脫壓迫到神經，導致他無法久站、久坐，甚至連盤腿的動作都變得困難重重。為了不讓病情惡化，嘻小瓜決定回歸健身房進行復健。他強調，現在的訓練主要以復健為主，不再追求過往的重量訓練，而是維持輕度訓練，以保護已經受損的腰椎。

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▲嘻小瓜在IG限動透露自己身體出狀況。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）

嘻小瓜提到，醫生警告他，如果不積極復健，他未來可能只能再跳幾年舞蹈，這對於以舞蹈為生命的他來說，無疑是巨大的打擊。面對這樣的健康挑戰，嘻小瓜坦言，自己必須更加珍惜每一場演出，同時也感慨地說：「看一次少一次」，呼籲粉絲們珍惜他的每次表演。