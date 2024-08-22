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《我們在黑夜中相擁》大尺度吻戲爆紅！喇舌忘情台詞撩人4看點整理

記者陳芊秀／綜合報導

大陸暑期檔戲劇狂出黑馬，繼懸疑探案《唐朝詭事錄之西行》、甜寵隱婚《私藏浪漫》，又有一部短劇《我們在黑暗中相擁》殺出重圍。《我們在黑暗中相擁》由任運傑、方瑾主演，劇中大尺度的吻戲、激情戲狠狠抓住一票重口味觀眾，被視為暑期檔爆級短劇。《ETtoday星光雲》整理以下4大看點，一口氣掌握劇集爆紅關鍵。

沒有大明星但有大尺度

▲▼短劇《我們在黑暗中相擁》吻戲大尺度爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲《我們在黑暗中相擁》沒有大明星號召追劇，卻有大尺度畫面吸睛。（圖／翻攝自微博）

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《我們在黑暗中相擁》描述女主角温兮在一次海外旅行遭擄走，意外成為地下格鬥賽的戰利品，神秘的男子「徐哲青」擁有傭兵般身手，擊敗所有人後正要獨享美人，但其實是來救她的私人安全顧問（保安），共同經歷危難後分開，兩人3年後再度重逢，但是又陷入新的險境。本劇沒有起用高知名度明星，但有超乎預期的大尺度，女主角僅穿一件白色細肩帶短洋裝，被男主角抱起推上床，綑綁雙手箝制，或是貼身環抱壓窗，肌膚碰觸間曖昧萌生，似有似無的遊走在放送尺度邊緣，因此被網友形容「真的是我能看的嗎？」

霸總與小白兔+28公分身高差

▲▼短劇《我們在黑暗中相擁》吻戲大尺度爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲《我們在黑暗中相擁》男女主角身高差28公分。（圖／翻攝自微博）

任運傑身高188公分，搭檔方瑾160公分，兩人相差28公分的身高差，還能上演單手抱女主角，讓CP感加分不少。他在戲裡身分神秘，氣場宛如霸道總裁，動靜間都能左右女主角的命運，然而事實上一直搏命守護。故事3年後又有新波折，女主角為了死去的雙胞姊姊「温好」尋找死亡真相，男女主角相見不相識，他再以不同身分接近，兩人對話彷彿冷酷大野狼對上小白兔，總讓她無處可逃，緊張感像是言情小說情節搬上螢光幕，劇情雖扯但讓大批網友自願嗑CP。

地點不拘！隨時解鎖新吻戲

▲▼短劇《我們在黑暗中相擁》吻戲大尺度爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲▼短劇《我們在黑暗中相擁》吻戲大尺度爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲《我們在黑暗中相擁》吻戲多達8、9場。（圖／翻攝自微博）

《我們在黑暗中相擁》吻戲非常多，除了肌膚肢體碰觸的橋段撩人心弦，男女主角確定心意後的激情戲更是時常上演。吻戲包括一開始的夢中床上強吻，餵水吻、告白之吻、吃醋之吻、浴室淚吻、牛奶之吻等，一路追到完結篇還有餐桌忘情吻戲，不斷解鎖的親吻場面，更有網友發現花絮影片吻戲是舌吻，話題跟著破尺度。

分帳式短劇收視越高進帳越多

▲▼短劇《我們在黑暗中相擁》吻戲大尺度爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲《我們在黑暗中相擁》屬於分帳劇，收視越高進帳越高。（圖／翻攝自微博）

《我們在黑暗中相擁》屬於短劇類型，單集扣除片頭片尾不到15分鐘，劇組僅花19天就拍完。而且它屬於分帳劇，不屬於平台採購劇集的模式，而是由製作公司投資，根據串流平台觀看數計算片方收益，因此播放量越高，收益越高，根據公開統計數據，《黑暗》上架7天，分帳已經達300萬人民幣（約台幣1343萬元），隨後沒有再公開數據。播出期間，根據雲合統計，它播出期間是播放市占率第一的短劇。

撩人金句

都到這一步了，你憑什麽覺得我會放過你

▲▼短劇《我們在黑暗中相擁》吻戲大尺度爆紅。（圖／翻攝自微博）

斯文敗類知道嗎，白天越是壓抑自己，越關不住心裡的野獸

▲▼短劇《我們在黑暗中相擁》吻戲大尺度爆紅。（圖／翻攝自微博）

我害怕他認出我來，但實際上，我又想他靠近我

▲▼短劇《我們在黑暗中相擁》吻戲大尺度爆紅。（圖／翻攝自微博）

我吃起醋來我自己都怕，別想找藉口逃避懲罰

▲▼短劇《我們在黑暗中相擁》吻戲大尺度爆紅。（圖／翻攝自微博）

如果你真的喜歡我，就站在我身邊，請你給我個答案

▲▼短劇《我們在黑暗中相擁》吻戲大尺度爆紅。（圖／翻攝自微博）

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