Block B相隔2年再次合體！　7人齊聚「全為力挺隊長ZICO」

記者張筱涵／綜合報導

韓團Block B將以完整體形式再次重聚，而且特別選在隊長ZICO所主持的《The Seasons: ZICO 的藝術家》最後一集，相隔2年的合體叫粉絲相當期待。

▲Block B相隔2年再次合體。（圖／翻攝自Instagram／bbomb2011）



據《News1》報導，Block B將於9月初出演《The Seasons: ZICO 的藝術家》的最後一集，這也是繼2022年12月在海軍陸戰隊軍樂隊第28屆定期演奏會後，時隔2年再度以完整體形式亮相。他們這次會相聚，就是為了支持主持人隊長ZICO，讓最終集的內容更加有意義。

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消息一出，粉絲都十分期待，「完整體太讓人愛了」、「Block B永遠長存」、「BBC（Block B的官方粉絲名稱）一直在等待」、「感謝你們13年來的不變」、「希望能推出完整體專輯」等。

事實上，ZICO曾公開表示，希望能有一天再次以Block B的身份與大家見面。而P.O也曾在2019年節目《Radio Star》中強調：「雖然我們在不同的公司，但Block B並未解散，我們還是同樣的7個人」，展現了他們之間堅定的友情。