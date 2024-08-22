蔡淑臻親揭《女外科2》最新進度！被問朱軒洋尬笑：不是我能說的

記者黃庠棻／台北報導

女星蔡淑臻2023年以《村裡來了個暴走女外科》奪得金鐘視后寶座，近一年來鮮少出席公開場合，今（22）日擔任第13屆伊林璀璨之星總決賽評審，被問到該劇第二季進度，表示一切都還沒決定，而第一季的男主角朱軒洋是否會回歸，她則做出回應「這件事不是我能說的。」

▲蔡淑臻出席璀璨之星總決賽。（圖／記者林敬旻攝）

蔡淑臻笑說與朱軒洋已失聯許久，上一次見面就是去年金鐘獎。後來朱軒洋爆出感情糾紛，蔡淑臻被問是否有看到新聞，尷尬表示「我對小朱的了解很有限啦」。因《村裡來了個暴走女外科》由公視出資、監製，對於演員名單是否也會有嚴格要求，蔡淑臻坦言會有，直呼「但都是可以討論的，沒有那麼硬。最近好的作品都出在公視，有時候會覺得長官們決定滿大膽的，所以也很難說」。

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▲蔡淑臻被問及朱軒洋。（圖／記者蕭采薇攝）

此前，蔡淑臻曾透露，若朱軒洋無法演出，將會改動劇本，有A、B版本，但她說現在都還沒定案，也還沒有確定的新演員，因牽一髮動全身，還沒有很確切的定案，今年確定是來不及開拍了，她嘆「我也想趕快拍，再不拍好像來不及了。」

▲蔡淑臻被問《村裡來了個暴走女外科》第二季進度。（圖／記者林敬旻攝）



這一年來蔡淑臻都沒有新作品，坦言自己不心急「角色跟演員之間還滿看狀態跟緣分的，沒有適合的也不用硬接」。倒是經常在社群上拍攝有趣的短影音，她笑說就是想做一些不同嘗試，也透過留言與回覆與網友拉近距離。