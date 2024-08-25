小孟老師／8月25日星座運勢　週日狂歡「天蠍要多愛自己」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：團隊氣氛和諧

感情：真摯的默契感

財運：選擇優質股票

幸運色：白色

貴人：巨蟹

小人：天蠍

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雙子座

工作：有默契有效率

感情：好姻緣來靠近

財運：高額投資獲利

幸運色：紅色

貴人：射手

小人：巨蟹

天秤座

工作：衝刺時刻到來

感情：順利取得芳心

財運：新興行業獲利

幸運色：灰色

貴人：獅子

小人：雙子

【土象星座】

魔羯座

工作：得到同事諒解

感情：兩人甜美相愛

財運：留意市場動態

幸運色：棕色

貴人：雙子

小人：水瓶

金牛座



工作：尊重職場前輩

感情：結識異性友人

財運：財神爺來眷顧

幸運色：粉紅色

貴人：水瓶

小人：牡羊

處女座

工作：熟悉掌握業務

感情：扛起伴侶心情

財運：降低破財風險

幸運色：黑色

貴人：天秤

小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：善合作不藏私

感情：感情溫度昇華

財運：有賺錢的機運

幸運色：灰色

貴人：天蠍

小人：處女

天蠍座

工作：大放光明時刻

感情：停止批判自我

財運：加強資金管理

幸運色：橘色

貴人：雙魚

小人：射手

雙魚座

工作：成本控制得宜

感情：浪漫中求刺激

財運：買到物超所值

幸運色：淡藍色

貴人：金牛

小人：天秤

【火象星座】

牡羊座

工作：讓事業有進展

感情：伴侶互動甜美

財運：新創意新版權

幸運色：黑色

貴人：魔羯

小人：雙魚

獅子座

工作：對自己有信心

感情：重視兩人關係

財運：留意投資行情

幸運色：卡其色

貴人：牡羊

小人：金牛

射手座

工作：踩緊油門前進

感情：面臨情感考驗

財運：投資需有耐心

幸運色：金色

貴人：處女

小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。