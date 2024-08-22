鬼月馬桶出怪聲！吳慷仁「半夜上廁所都會驚到」…網聽：充滿怨念

記者陳芊秀／綜合報導

男星吳慷仁昨日（21）上傳一段影片，原來是家中馬桶一沖水便會發出怪聲音，「這聲音在這特別的月份來還是挺嚇人的……」。而網友看影片也輪番驚呼「這個聲音也太毛了吧～」。

▲吳慷仁上傳影片，透露家中馬桶發出怪聲。（圖／翻攝自臉書／吳慷仁）

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吳慷仁開頭寫道：「還有什麼……比修好這個鬼月的馬桶來得更開心……。」影片中，馬桶一沖水出現了「咿哦」的怪聲，他不禁寫下「這聲音在這特別的月份來還是挺嚇人的……，半夜上廁所都會被它驚到」。

▲影片中，馬桶一沖水即出現怪聲音。（圖／翻攝自臉書／吳慷仁）

而影片字幕寫著「2小時後」，馬桶沖水聲恢復正常，地上則有一個橘色工具箱。他貼文最後提到「原來馬桶濾水器要定期洗…」，似乎是找到了問題的源頭，最後Hashtag「自修感動度100分」，並自稱「水電工阿仁」。

▲吳慷仁自己動手修馬桶。（圖／翻攝自臉書／吳慷仁）

網友回應吳慷仁「這個聲音也太毛了吧」、「七月的詭來了」、「為什麼會有這聲音。太恐怖了吧」、「突然來到侏儸紀公園....恐龍的吶喊」、「太好笑了 忍不住一直看」、「充滿怨念的馬桶」。還有人驚問「馬桶有濾網跟濾水器？請問在哪（好怕自家馬桶壞掉）」。